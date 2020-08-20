Представники нацменшин Чехії закликали Білорусь «негайно припинити криваві придушення» протестів

Представники 17 національних меншин, які живуть в Чеській Республіці, звернулися до посла Білорусі в Чехії Валерія Кордюкова з вимогою припинити насильницький спосіб вирішення ситуації й провести в Білорусі вільні та демократичні вибори президента.

У листі автори, зокрема, вимагають звільнити всіх затриманих учасників мирних демонстрацій, забезпечити незалежне розслідування грубого порушення законів і покарати осіб, відповідальних за смерть громадян, катування в’язнів і порушення прав людини, припинити займатися цензурою і забезпечити об’єктивну роботу державного телебачення.

Представники національних меншин також висловили свою повагу до посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лощені, який відкрито розкритикував брутальні дії режиму Білорусі під час придушення мирних демонстрацій в країні.

«Дипломатів з такою міцною моральною позицією буде потребувати нова вільна Білорусь», – мовиться в листі.

Лист підписали, зокрема, представники української, білоруської, російської, польської, болгарської, німецької, словацької, сербської, грецької, хорватської, угорської, вірменської та єврейської національних меншин.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.