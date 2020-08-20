Британський актор і письменник Стівен Фрай підтримав протести у Білорусі

Британський актор і письменник Стівен Фрай записав відео на підтримку протестувальників у Білорусі і різко висловився проти режиму Олександра Лукашенка. Звернення він опублікував у твітері.

«Минулого тижня президент Білорусі Лукашенко, якого часто називають «останнім диктатором Європи», вкрав у людей результати ще одних виборів. Після цього його уряд жорстоко придушив протести, які через це почалися. Тисячі людей були заарештовані. Опубліковані свідчення страшних тортур, які застосовували щодо затриманих», – зазначив він.

«Ми бачимо, як найрізноманітніші білоруси, робітники заводів, художники, журналісти і так далі, хоробро протестують і вимагають змін, незважаючи на величезні ризики… Уся Білорусь піднялася і стоїть під червоно-білим прапором, – заявив Фрай, підкреслюючи, що такі ж кольори має прапор Англії.

Фрай закликав уряд Британії негайно почати діяти та запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за застосування насильства проти учасників протестів.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

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Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.