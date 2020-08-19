Литва запровадила санкції проти Лукашенка та ще 31 громадянина Білорусі – Лінкявічус

Литва запровадила санкції та заборонила в’їзд на свою територію керівнику Білорусі Олександру Лукашенку та ще 31 посадовцю, заявив 19 серпня міністр закордонних справ балтійської країни Лінас Лінкявічус. Про це він повідомив у коментарі Служби новин Балтії (BNS).

За словами Лінкявічуса, Литва вітає анонсоване рішення Євросоюзу запровадити санкційні обмеження проти відповідальних за насильство проти мітингарів у Білорусі та підробку результатів виборів. Національні санкції, за його словами, є кроком на підтримку цього рішення.

Читайте також: Єврокомісія виділила 3 мільйони євро для активістів і постраждалих від насильства в Білорусі​

«Санкції (Литви – ред.), відверто кажучи, досить символічні, тому що важливіше за все будуть європейські санкції. Але це те, що ми можемо зробити наразі», – сказав міністр.

Він не назвав імен усіх, хто увійде до санкційного списку, однак зазначив, що, окрім самого Лукашенка, йдеться про 31 посадовця: силовиків, співробітників Кабінету державної безпеки Білорусі та виборчої комісії.

19 серпня Європейський союз вирішив не визнавати результати виборів президента Білорусі та заявив про намір накласти санкції на «суттєву кількість» людей, які стоять за фальсифікацією виборів та жорстоким поводженням з протестувальниками.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Читайте також: Білорусь: у Гродно випустили затриманих, місцева влада обіцяє розслідувати насильство проти мітингарів​

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.