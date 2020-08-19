Лукашенко призначив новий уряд – його основний склад тотожній попередньому

Чинний керівник Білорусі Олександр Лукашенко 19 серпня перепризначив Романа Головченка прем’єр-міністром цієї країни, передає державна агенція «Белта» з посиланням на пресслужбу президента.

Головченко вже обіймає цю посаду з червня 2020 року. Рішення Лукашенко щодо призначення погодили Національні збори.

Крім того, очільник Білорусі призначив склад уряду. За повідомленням білоруської служби Радіо Свобода, всі ключові міністри попереднього уряду зберегли свої посади.

Російське агентство ТАСС 19 серпня повідомило, що інавгурація Лукашенка відбудеться протягом двох місяців.

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У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.