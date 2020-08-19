ЦВК Білорусі: інавгурація Лукашенка відбудеться протягом двох місяців

Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців, повідомила Центральна виборча комісія Білорусі в коментарі агентству ТАСС.

«Конкретну дату визначать організатори. Інавгурація відбудеться не пізніше ніж за два місяці», – заявив офіційний представник ЦВК.

За його словами, як показує практика, інавгурація відбувається протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.