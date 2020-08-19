Білорусь: у Гродно випустили затриманих, місцева влада обіцяє розслідувати насильство проти мітингарів

Всіх затриманих учасників післявиборчих протестів у білоруському місті Гродно звільнили, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на місцевого підприємця Василя Яварчука, який займався переліком затриманих у місті.

Яварчук повідомив, що 19 жовтня з ізолятора вийшов Дмитро Ціта, який був довіреною особою опозиційної кандидатки Світлани Тихановської на виборах. Також, за його даними, іншого затриманого Сергія Римшу звільнили кілька днів тому, однак зв’язку з ним немає.

Начальник Управління внутрішніх справ Гродненського облвиконкому Вадим Синявський повідомляв раніше, що на Циту та Римшу завели кримінальні справи. Наразі невідомо, чи ці справи закриті, як це обіцяли представники місцевої влади, чи фігурантам лише змінили запобіжний захід.

Крім того, Гродненський міський виконавчий комітет оприлюднив звернення, в якому заявив про створення міської Ради суспільної згоди із залученням преставників влади та громадянського суспільства, дозвіл на проведення мітингів у двох локаціях та пообіцяв забезпечити медичний, технічний та інформаційний супровід акціям.

«За повідомленням управління внутрішніх справ Гродненського обласного виконавчого комітету за всіма фактами звернень громадян про завдання шкоди здоров’ю організований розгляд. Про результат перевірок зацікавлені особи будуть поінформовані у встановленому порядку. Наразі затримані за участь у несанкціонованих масових заходах звільнені», – заявляє міська влада.

Виконавчий комітет обіцяє не допустити «застосування адміністративного ресурсу» щодо учасників забастовок, а також дозволити представникам демократичної громадськості виступати в ефірі місцевого медіа «Гродно Плюс».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство.