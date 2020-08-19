Президенти країн Вишеградської «четвірки» закликали Лукашенка провести нові вибори

Президенти Польщі, Словаччини, Чехії й Угорщини – Анджей Дуда, Зузана Чапутова, Мілош Земан і Янош Адер виступили із спільною заявою, в якій «висловили найглибше занепокоєння щодо президентських виборів в Білорусі, результати яких не були прийняті білоруським суспільством».

Лідери країн V4 закликали «органи Білоруської республіки відкрити шлях до політичного вирішення, дотримуватись головних прав і свобод людини, відійти від використання насильства щодо мирних демонстрантів і водночас організувати нові, міжнародно легітимні й визнавані вибори».

Президенти країн Вишеградської «четвірки» підтримали «право білоруського народу на вільні, чесні й демократичні президентські вибори». Лідери країн V4, мовиться далі в заяві, вітають проведення екстреної зустрічі лідерів ЄС з метою «розпочати діалог між представниками білоруських органів і суспільством».

Президенти Польщі, Чехії, Словаччини й Угорщини закликали також «закордонних діячів утриматися від дій, які б підривали незалежність і суверенітет Блорусі».