У Гродно зібрався кількатисячний мітинг – попри обіцянки влади, без електрики та трансляції

На площі Леніна в білоруському місті Гродно 19 серпня зібралися протестувальники – акція пройшла без електропостачання та прямої трансляції, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Попри попередні обіцянки Гродненського міського виконавчого комітету, міська влада не надала мітингарям технічне забезпечення. Державне телебачення не транслювало акцію, як у попередні дні.

На площі зібралося близько п’яти тисяч людей з біло-червоно-білими стягами, в тому числі співробітники підприємств. Мітингарі скандували «Лукашенко, йди», «Живе Білорусь», «Віримо, можемо, переможемо».

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Біля місця проведення мітингу стояло кілька автомобілів міліції, а біля входу до будівлі міськвиконкому можна було побачити співробітників ОМОНу в чорній формі. До людей вони не виходили.

Мітинг тривав близько години і завершився без інцидентів. Нікого з присутніх на площі не затримали. Один із учасників під час виступів запропонував мітингарям зустрітися завтра о 19 годині.

Гродненський міський виконавчий комітет напередодні в своєму зверненні обіцяв надавати технічний, медичний та інформаційний супровід акціям протесту.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Литва 19 серпня заявила про запровадження санкцій проти Лукашенка та інших посадовців. Аналогічний крок анонсував Євросоюз.