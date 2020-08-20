Прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу через створення координаційної ради опозиції

Генеральна прокуратура Білорусі 20 серпня повідомляє про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції.

Максимальне покарання за цією статтею – п’ять років позбалення волі.

«Створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на завдання шкоди національної безпеки республіки Білорусь», – цитує генерального прокурора Олександра Конюка телеграм-канал прокуратури.

Прокуратура стверджує, що «створення подібних органів законодавством не передбачене», а їхня діяльність неконституційна.

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Перше робоче засідання Координаційної ради з передачі влади в Білорусі відбулося 19 серпня. Напередодні у штабі кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика журналістам був представлений склад «Координаційної ради щодо трансферу влади».

Світлана Тихановська – суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі – заявила про створення Координаційної ради ще 14 серпня: за її словами, з допомогою Ради можна забезпечити передачу влади в Білорусі.

Олександр Лукашенко ще до першого засідання Координаційної ради назвав її членів «нацистами і прикоритниками» та звинуватив їх у спробі захоплення влади в країні.