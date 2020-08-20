Чехія готує конкретну програму допомоги Білорусі – міністр

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що працює над програмою конкретних заходів, які мають допомогти громадянам Білорусі, що постраждали під час антиурядових акцій протесту.

Як повідомляють чеські ЗМІ, з цією метою міністр зустрівся з представниками білоруської громади, яка живе в Чехії.

Томаш Петршічек також зустрівся з працівниками Білоруської редакції Радіо Свобода, щоб дізнатися, якою є їхня думку щодо допомоги.

Як зазначив міністр на своїй твіттер-сторінці, «їхня відповідь була однозначною: фізична і психологічна реабілітація ув’язнених і побитих, включно з членами їхніх родин, а також гроші на правників для тих, хто не побоявся і вказав на фальсифікацію виборів, а сьогодні змушений шукати нову роботу, тому що за це його викинули».

Він переконаний, що «Чехія з цим може допомогти, програму ми представимо на засіданні уряду в понеділок».

Томаш Петршічек заявив, що Чеська Республіка не перестане підтримувати білоруське суспільство.

«Я справді хочу білорусам допомогти як тиском на дотримання прав людини і звільнення політичних в’язнів, так і практично», – зазначив міністр.

Тепер він хоче заснувати фонд допомоги Білорусі.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.