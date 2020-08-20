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20 серпня 2020, Київ 21:17
Новини | Міжнародні

Чехія готує конкретну програму допомоги Білорусі – міністр

Протест у Мінську, 19 серпня 2020 року

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що працює над програмою конкретних заходів, які мають допомогти громадянам Білорусі, що постраждали під час антиурядових акцій протесту.

Як повідомляють чеські ЗМІ, з цією метою міністр зустрівся з представниками білоруської громади, яка живе в Чехії.

Томаш Петршічек також зустрівся з працівниками Білоруської редакції Радіо Свобода, щоб дізнатися, якою є їхня думку щодо допомоги.

Як зазначив міністр на своїй твіттер-сторінці, «їхня відповідь була однозначною: фізична і психологічна реабілітація ув’язнених і побитих, включно з членами їхніх родин, а також гроші на правників для тих, хто не побоявся і вказав на фальсифікацію виборів, а сьогодні змушений шукати нову роботу, тому що за це його викинули».

Він переконаний, що «Чехія з цим може допомогти, програму ми представимо на засіданні уряду в понеділок».

Томаш Петршічек заявив, що Чеська Республіка не перестане підтримувати білоруське суспільство.

«Я справді хочу білорусам допомогти як тиском на дотримання прав людини і звільнення політичних в’язнів, так і практично», – зазначив міністр.

Тепер він хоче заснувати фонд допомоги Білорусі.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

«Марші Свободи» у Білорусі: фото з мирних протестів у Мінську, Гомелі, Вітебську та Гродні (фоторепортаж)
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«Марші Свободи» у Білорусі: фото з мирних протестів у Мінську, Гомелі, Вітебську та Гродні (фоторепортаж)

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