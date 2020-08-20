Білорусь: у Берестейській області затримали 10 людей за участь у протестах

У Берестейській області затримали «10 активних учасників масових заворушень», про це повідомляє Управління внутрішніх справ Берестейського облвиконкому.

Затримані – жителі Бресту, Брестського та Дорогичинського районів віком від 18 до 40 років. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання.

Їх підозрюють у тому, що вони 10 серпня і вночі 11 серпня «вдавалися до насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ», «кидали в них каміння, палиці, металеві предмети, запускали фаєри, пошкоджували державну власність на центральних вулицях міста».

Правоохоронні органи порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень, хуліганства, насильства та погроз насильства щодо працівників міліції.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

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Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.