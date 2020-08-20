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21 серпня 2020, Київ 00:16
Новини | Міжнародні

Білорусь: у Берестейській області затримали 10 людей за участь у протестах

Демонстрація в Бресті, 16 серпня 2020 року

У Берестейській області затримали «10 активних учасників масових заворушень», про це повідомляє Управління внутрішніх справ Берестейського облвиконкому.

Затримані – жителі Бресту, Брестського та Дорогичинського районів віком від 18 до 40 років. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання.

Їх підозрюють у тому, що вони 10 серпня і вночі 11 серпня «вдавалися до насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ», «кидали в них каміння, палиці, металеві предмети, запускали фаєри, пошкоджували державну власність на центральних вулицях міста».

Кров, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У Білорусі силовики жорстоко розігнали протестувальників після виборів (фоторепортаж)
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Кров, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У Білорусі силовики жорстоко розігнали протестувальників після виборів (фоторепортаж)

Тисячі людей вважають, що результати голосування сфальсифіковані, й вийшли на вулиці висловити свою незгоду

Правоохоронні органи порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень, хуліганства, насильства та погроз насильства щодо працівників міліції.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

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Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

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