У Мінську затримали двох членів Координаційної ради опозиції

Біля прохідної Мінського транспортного заводу співробітники ОМОНу затримали членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського.

Як повідомив білоруській службі Радіо Свобода соратник Ковалькової Денис Садовський, затриманих помістили в автозак.

Як повідомили в Координаційній раді опозиції, Мінське управління внутрішніх справ повідомило, що затримання відбулося в рамках адміністративного процесу.

«Попередньо проти них складається звіт про організацію масового несанкціонованого заходу на Мінському тракторному заводі. Швидше за все, їх штрафуватимуть», – повідомили у раді.

Пресконференція Координаційної ради запланована на 13:00.

Ольга Ковалькова раніше розповідала телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки», що її намагаються викликати на допит у кримінальній справі про «заклики до захоплення влади».

Координаційну раду для передачі влади створила в Білорусі опозиція до Олександра Лукашенка, що не визнає його оголошеної перемоги, з ініціативи його головної суперниці Світлани Тихановської, яка після виборів була змушена виїхати до Литви.

Через створення цієї Ради влада Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади. У світі закликають Мінськ закрити цю справу.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними і справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, із 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська, за цими даними, набрала 10,1%.

І в Білорусі, і за її межами офіційні результати виборів широко вважають сфальсифікованими. За численними повідомленнями про реальні результати з місць припускають, що насправді Тихановська могла якщо не перемогти в першому турі, то принаймні вийти в другий тур виборів.

Відтоді в Білорусі щодня тривають акції протесту, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомило про понад 7 тисяч затриманих, під час придушення протестів загинули принаймні три людини.

Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.