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23 серпня 2020, Київ 23:58
Новини | Міжнародні

Лукашенко вийшов до силовиків біля своєї резиденції і пообіцяв «розібратися» з протестувальниками

У Мінську 23 серпня зібралися, за оцінками, понад 100 тисяч людей, які вимагають відставки Олександр Лукашенка і проведення нових виборів.  Частина протестувальників дійшла до Палацу незалежності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов до співробітників силових структур, які охороняли його резиденцію, палац Незалежності, подякував їм і пообіцяв «розібратися» з протестувальниками. Відео спілкування поширив близький до Лукашенка Telegram-канал «Пул первого».

«Дякую, хлопці, ви – красені. Ми з ними розберемося», – сказав Лукашенко.

Силовики зустріли президента оплесками і вигукували, що вони з ним «до кінця».

За словами прессекретарки Лукашенка Наталії Ейсмонт, він був у Палаці незалежності в Мінську від ранку, працював у ситуаційному центрі, «контролюючи ситуацію», передає державна агенція БЕЛТА.

Ввечері, як заявила Ейсмонт, «коли так звані протестувальники пішли, можна сказати, на своєрідний штурм будівлі», Лукашенко також був у палаці. Потім він викликав вертоліт і здійснив обліт міста, сказала його речниця.

«Незабаром повернувшись до Палацу незалежності, президент насамперед подякував хлопцям – тим, хто захищав палац по периметру. Він також підійшов до хлопців з ОМОНу, поспілкувався з ними і подякував їм», – сказала Ейсмонт.

У Мінську 23 серпня зібралися, за оцінками, понад 100 тисяч людей, які вимагають відставки Олександр Лукашенка і проведення нових виборів. Частина протестувальників дійшла до Палацу незалежності.

Протестувальники зупинилися за кілька десятків метрів від кордону силовиків, і згодом пішли від палацу.

Пізніше стало відомо, що Лукашенко прибув до резиденції з автоматом у руках і в бронежилеті.

Протести в білоруських містах тривають від 9 серпня, дня президентських виборів у Білорусі, на яких, за офіційними даними, перемогу вшосте здобув Лукашенко.

Білорусь. Понад 100 тисяч людей вийшли на марш у Мінську проти Лукашенка (відео)
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Білорусь. Понад 100 тисяч людей вийшли на марш у Мінську проти Лукашенка (відео)

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