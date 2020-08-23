У Москві 11 людей затримали на акції солідарності з білорусами

У столиці Росії Москві поліція затримала щонайменше 11 людей, які вийшли до білоруського посольства на акцію солідарності з білоруськими протестувальниками, що вимагають відставки президента Олександра Лукашенка.

Правозахисний проект «ОВД Инфо» повідомляє, що один із затриманих – музикант групи Rodonitza, якого, за його словами, повели в автозак за біло-червону футболку. Ці кольори використовує білоруська опозиція.

За даними ЗМІ, всього до білоруського посольства в Москві вийшли понад сто людей.

Тим часом, у Мінську 23 серпня зібралися, за оцінками, понад 100 тисяч людей, які вимагають відставки Олександр Лукашенка і проведення нових виборів. Схожі акції відбуваються по всій Білорусі.

Протести тривають від 9 серпня, дня президентських виборів у Білорусі, на яких, за офіційними даними, перемогу вшосте здобув Лукашенко.