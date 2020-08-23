У МЗС Білорусі відповіли Зеленському: не потребуємо «заїжджених порад»

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що країні в нинішній ситуації потрібна підтримка й розуміння, а не «заїжджені поради». Так у МЗС відреагували на заяву українського президента Володимира Зеленського, який, коментуючи протести в Білорусі, сказав, що, якби був на місці чинного білоруського президента Олександра Лукашенка, через місяць провів би нові, чесні вибори під міжнародним моніторингом.

«Знаєте, Україна – братня для нас країна, і український народ – братній для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх», – заявив офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, якого цитує TUT.by.

За його словами, якщо подивитися на недавню історію України, «досвіду в деяких питаннях їм не позичати».

«Ось тільки результат цих політичних експериментів вже точно не переконує українців, та й не тільки їх, в їх правильності і корисності. Більш того, на нашу думку, в українського керівництва ще багато років буде багато більш важливих питань, якими потрібно щодня займатися всередині своєї країни замість того, щоб роздавати поради сусідам», – наголосив Глаз.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю європейському телеканалові «Євроньюз», яке мають оприлюднити повністю 25 серпня, а наразі опублікували 22 серпня лише невеликий уривок, сказав:

«Якби мене запитали, що б я зробив на місці Олександра Лукашенка? Чесно? Уявімо, що я впевнений у собі. Впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як я можу заспокоїти всіх? Я б точно сказав: через місяць нові вибори – я йду, ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі – я всіх би запросив. Всіх. І сказав би народові Білорусі: будь ласка, оберіть. І після цього результату не було б питань ні в кого. Я в цьому впевнений. Якби Олександр Григорович (Лукашенко – ред.) переміг – він би переміг. А якби перемогла інша людина – значить, інша. Але все було б спокійно, без крові, чесно – і ввійшло би в історію».

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, набравши 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,1%. Відтоді Білоруссю котиться хвиля протестів, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих, під час придушення протестів загинули три людини.

Тихановська зараз перебуває у Литві. Вона заявила, що ініціює створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. Генеральна прокуратура Білорусі повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції. 21 серпня у ЄС закликали Мінськ закрити цю кримінальну справу.

Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.

Білоруська служба Радіо Свобода також пропонує список VPN та проксі-сервісів, які дозволять мати доступ до сайту навіть за умов блокування.

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