Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
22 серпня 2020, Київ 22:05
Політика

Лукашенко називає кадри побиття «інсценованими» і обіцяє «нові порядки» з понеділка

«Постановочні кадри», згідно з Олександром Лукашенком

Під час мітингу у Гродно Олександр Лукашенко заявив, що 60% фотографій та відеозаписів із слідами побиття затриманих силовиками були «інсценованими кадрами»​, повідомляє Білоруська служба Радіо Совбода.

«Хто сидить в Інтернеті? 60% показали синці, ці 60% – постановочні кадри. Сьогодні не час говорити про це, щоб не тривожити людей. Мине час, ми спокійно скажемо і покажемо вам», – сказав Лукашенко.

Починаючи з дня президентських виборів 9 серпня надходять повідомлення про численні випадки жорстокого поводження та катування затриманих у міліції, на вулицях та у місцях тимчасового утримання.

Лукашенко не визнає цих фактів: він вважає, що співробітники ОМОН стали жертвами підробок, нещодавно 300 правоохоронців були нагороджені за «бездоганну службу».

Лукашенко також погрожував, що спроби тиску та погроз з боку опонентів уряду будуть серйозно припинені «вже в понеділок». Зокрема, він натякав на діяльність Координаційної ради.

«З'явилася так звана чорна сотня. Деякі центри почали з’являтися десь, поки прокуратура не порушила кримінальну справу. Як тільки вони почали, половина чи більше втекла, а інші сховалися під плінтусом. Ми їх витягнемо. Субота, неділя для роздумів. З понеділка нехай не ображаються. Уряд має бути урядом», – пообіцяв Лукашенко.

Крім усього іншого, Лукашенко закликав пробачити міліцію, «навіть якщо вони десь помиляються».

«Дехто знахабнілий тдо того, що нещасний мент приїхав полагодити машину, команда з Польщі: тиснути на ментів. За що? Що ви будете робити, коли бандитизм розпочнеться на вулицях? Кому ти зателефонуєш? 01, 02, 03 або 101, 102, 103. Ці телефони ми знаємо ще з дитинства, і не громіть цих людей. Це ваші люди. Навіть якщо вони помилилися, вибачте їх», – сказав він.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG