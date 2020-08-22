Зеленський про ситуацію в Білорусі: на місці Лукашенка провів би через місяць нові вибори

Президент України Володимир Зеленський заявив із приводу нинішньої ситуації в Білорусі, що, якби був на місці чинного білоруського президента Олександра Лукашенка, через місяць провів би нові, чесні вибори під міжнародним моніторингом.

В інтерв’ю європейському телеканалові «Євроньюз», яке мають оприлюднити повністю 25 серпня, а наразі опублікували 22 серпня лише невеликий уривок, Зеленський сказав: «Якби мене запитали, що б я зробив на місці Олександра Лукашенка? Чесно? Уявімо, що я впевнений у собі. Впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як я можу заспокоїти всіх? Я б точно сказав: через місяць нові вибори – я йду, ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі – я всіх би запросив. Всіх. І сказав би народові Білорусі: будь ласка, оберіть. І після цього результату не було б питань ні в кого. Я в цьому впевнений. Якби Олександр Григорович (Лукашенко – ред.) переміг – він би переміг. А якби перемогла інша людина – значить, інша. Але все було б спокійно, без крові, чесно – і ввійшло би в історію».

(За посиланням – сюжет російськомовної редакції «Євроньюз», у якому, ймовірно, найкраще чути з-під перекладу слова Зеленського українською; в меню можна перейти на версії сюжету низкою інших мов)

Влада президента України Володимира Зеленського не виступала з настільки різкою критикою проведення президентських виборів у Білорусі, як західні союзники Києва, і не заявляла про невизнання офіційно оголошених результатів цих виборів, але також і не вітала Лукашенка з заявленою перемогою, як то вже зробили в кількох країнах світу, починаючи з Росії.

Від вечора дня президентських виборів 9 серпня, коли в Білорусі оголосили перші офіційні результати цих виборів, і дотепер по всій країні щодня тривають акції протесту. У неділю 16 серпня вони стали, ймовірно, наймасовішими в історії країни – на вулиці вийшли сотні тисяч людей.

За твердженням офіційних результатів, Олександр Лукашенко переобраний на шостий термін із більш ніж 80 відсотками голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська отримала понад 10 відсотків. І в Білорусі, і за її межами офіційні результати виборів широко вважають сфальсифікованими. За численними повідомленнями про реальні результати з місць припускають, що насправді Тихановська могла якщо не перемогти в першому турі, то принаймні вийти в другий тур виборів.