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23 серпня 2020, Київ 17:57
Новини | Міжнародні

«Марш нової Білорусі»: численні колони протестувальників рушили у центр Мінська

Колони протестувальників у центрі Мінська на «Марші нової Білорусі», 23 серпня 2020 року

У столиці Білорусі Мінську в неідлю стартував «Марш нової Білорусі», люди колонами рушили до площі Незалежності, дороги до неї не перекриті, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Повідомляється, що незгодні з офіційними результатами виборів і викликаним через протести свавіллям силовиків люди зібралися на черговий мітинг, епіцетром якого стала територія біля будинку уряду в Мінську.

Поліція через мегафон попередила, що не можна «застосовувати силу». Водночас польський білоруськомовний телеканал Белсат повідомляє з посиланням на містян, що у Мінську жителі помітили автозаки, автомобілі з колючим дротом і водомети. Техніка розміщена неподалік площі Незалежності, де проходить «Марш нової Білорусі».

Водночас міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку і спокою в «святих місцях» протестувальники будуть мати справу не з поліцією, а з армією.

У перебігу акції очікують на виступ лідерів Координаційної ради опозиції, створеної з ініціативи кандидатки у президенти Світлани Тіхановської. Акції, схожі до мінської, заплановані і в інших містах Білорусі.

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