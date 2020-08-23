«У нас буде білоруський сценарій». Чого очікувати від Координаційної ради опозиції щодо трансферу влади у Білорусі?

У Білорусі розпочинається черговий, загальнонаціональний марш протесту. Офіційно, акція запланована на сьогодні, на 14:00 у Мінську. Опозиція вкотре збирає всіх незгодних з офіційними результатами президентських виборів на «Марш нової Білорусі». У повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Nexta.Live, говориться, що під час акції лідери Координаційної ради опозиції зроблять програмну заяву. Це в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердила і довірена особа Світлани Тихановської –​ Ольга Ковалькова.

Координаційна рада опозиції була створена за ініціативи Світлани Тихановської, котра наразі перебуває в Литві. Склад «Координаційної ради щодо трансферу влади» у Білорусі був представлений у вівторок 18 серпня, а вже наступного дня Генпрокуратура Білорусі повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції.

Як саме координаційна рада планує змінювати владу у Білорусі та які перспективи має новостворений орган?

Якщо коротко, рада сподівається діяти шляхом діалогу з Олександром Лукашенком та його оточенням, або ж дотискати Лукашенка через мирні акції та забастовки.

Створення Координаційна ради – це, в першу чергу, шанс для чинної білоруської влади піти мирно, заявив в ефірі Радіо Свобода член ради Віталій Римашевський. За його словами, транзит влади від Лукашенка може бути реалізований за кількома сценаріями. Перший: Олександр Лукашенко мирно та добровільно передає свої повноваження Світлані Тихановській. Тихановська, у свою чергу виконує три пункти своєї програми, а саме: звільнення політичних в'язнів, проведення прозорих президентських виборів у найближчі півроку, повернення країни до Конституції 1994 року.

«Ми (Координаційна рада – ред.) створені для того, щоби в країні не було дестабілізації. Ми сподіваємося, що нас підтримає частина державного апарату, в тому числі і силовики. Настрої людей радикалізуються. Деякі говорять, що не треба ніяких переговорів, дехто каже, що вимоги мають бути радикальними і вони готові до силового протистояння. Але стратегія ради мирна. Я вважаю, що це правильно. Тому що і в силовиків, і в армії має бути шанс. У нас буде білоруський сценарій. Не український і не вірменський. Це наша країна і у нас буде наш сценарій передачі влади» – сказав Віталій Римашевський в ефірі програми Свобода LIVE.

За іншим сценарієм, зі слів Римажевського, Лукашенко сам може ініціювати проведення чесних та дострокових виборів впродовж наступних трьох місяців.

У будь-якому разі, обидва сценарії передбачають діалог з боку Лукашенка, проте, на діалог з опозицією, схоже, Лукашенко не налаштований. Створення Координаційної ради він назвав спробою захоплення влади. А сам склад ради – «прикоритниками» та «скривдженими»

«Ідеально – це коли країна відмовиться виконувати накази Лукашенка через страйки, страйки та мирні демонстрації. Тоді Лукашенку не залишиться нічого, як піти. Це саме (страйки – ред.) стосується і армію. Я нагадаю, поки армія та силові структури демонструють готовність силового придушення протестів включно зі стріляниною в людей. Ми ж, як координаційна рада, хочемо запобігти цьому» – каже Римашевський.

Чи зможе Білорусь, мирним шляхом, досягти зміни влади?

Політичний оглядач Олександр Федута, як приклад, коли мирні протести змінювали хід історії, наводить Індію, котра отримала незалежність у результаті низки мирних демонстрацій, одним з ідеологів яких був Махатма Ганді. Щоправда, каже експерт «в Білорусі свого Ганді немає».

«Я порівнюю ситуацію в Білорусі з виверженням вулкану. Довго лава накопичувалась і відбулося виверження. Лава, звичайно, може охолонути, але назад в жерло вона не повернеться. Це означає, що політичний ландшафт країни зміниться. На декиий час Лукашенко може утримати владу силою. Проте, диктатура – дороге задоводення. Тим, хто тебе підтримує штиками, треба платити. Грошей у Білорусі немає, і Росія на це також грошей не дасть», – сказав Федута в ефірі програми Свобода LIVE.

Незважаючи на те, що білоруська опозиція покладає великі надії на масові страйки, у складі координаційної ради представників трудових колективів не так вже й багато. За інформацією, що є на офіційному сайті Координаційної ради, наразі до складу президії ради входить представник мінського тракторного заводу Сергій Дилевській. Для представників інших підприємств місця у раді передбачені, проте наразі вони не заповнені.

Учасниця президії координаційної ради та довірена особи Світлани Тихановської, Ольга Ковалькова в інтерв'ю Радіо Свобода зазначила, що відсутність представників білоруських підприємств у складі ради не означає, що вони не підтримують протестний рух в країні. За її словами, опозиція тримає зв'язок з трудовими колективами заводів.

«Вони бастують. На всіх цих підприємствах тривають забастовки, працівники висувають політичні вимоги, щоб Лукашенко пішов. А вступати до складу Координаційної ради чи ні – це їхній вибір», – сказала Ковалькова в інтерв'ю Радіо Свобода. Наразі ж більшість учасників Координаційної ради це – представники культури, мистецтва, спорту, політологи, економісти, громадські активісти.

–​ Що кажуть звичайні білоруси про діяльність координаційної ради та чи розуміють її місію?

«Я б не сказала, що вони якось підтримують зв'язок з протестувальниками. Влаштовують якісь прес-конференціїї, публікують їх на ютубі. Чи підтримую я дії ради? Я нейтрально до них ставлюся. Скоріше позитивно ставлюся, аніж негативно», – розповіла в коментарі Радіо Свобода Катерина Кльоц, активістка та протестувальниця з Мінська.

Ймовірно, низка білорусів, зокрема і ті що активно ходять на протести, до кінця не розуміють функції координаційної ради та механізмів її діяльності. З іншого боку, координаційну раду створили всього кілька днів тому назад. Можливо, сьогоднішня програмна заява ради, котру учасники опозиції планують озвучити на мітингу у Мінську розставить крапки над «і».

Тим часом, про Координаційну раду білоруської опозиції вже згадують у Брюсселі. Європейський союз закликає владу Білорусі припинити кримінальне переслідування Координаційної ради опозиції. «Ми очікуємо, що білоруська влада припинять кримінальну справу і замість цього почне діалог», – мовиться у заяві спікера верховного представника ЄС Жозепа Борреля.

Чи може так статися, що координаційну раду білоруської опозиції, зненацька, підтримає Росія?

Це виключено, Росія абсолютно точно не буде підтримувати цю раду, вважає російський політолог Дмитро Орешкін.

«Путін гаряче не любить Лукашенка, бо той його водив за ніс 20 років, але в них є солідарність так званих «азіатський деспотів». Якщо у Білорусі станеться «білоруський майдан», тобто усунення деспота, то наступним у черзі Путін. Путін не може цього допустити, тому він буде підтримувати Лукашенка. Звичайно він буде вести риторику про невтручання. А якщо у Лукашенка справи будуть геть кепські , якщо силовики будуть саботувати, Путін втрутиться. Це буде ввічливе втручання, напрклад, у вигляді миротворців чи у вигляді захисту важливих об'єктів, як то ядерних атомних станцій, на прохання законного керівника країни, яким з точки зору Путіна є Лукашенко», – зазначив Дмитро Орешкін в ефірі програми Свобода LIVE.