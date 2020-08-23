У Мінську проходить «Марш нової Білорусі»

У столиці Білорусі Мінську на 15-й день протестів проти офіційних результатів президентських виборів проходить акція «Марш нової Білорусі».

Очікується, що на акції виступлять лідери Координаційної ради опозиції, створеної з ініціативи кандидатки в президенти Світлани Тіхановської. Подібні акції заплановані і в інших містах Білорусі.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, набравши 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,1%. Відтоді Білоруссю котиться хвиля протестів, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих, під час придушення протестів загинули три людини.

Тихановська зараз перебуває у Литві. Вона заявила, що ініціює створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі. Генеральна прокуратура Білорусі повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції. 21 серпня у ЄС закликали Мінськ закрити цю кримінальну справу.

Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.

Білоруська служба Радіо Свобода також пропонує список VPN та проксі-сервісів, які дозволять мати доступ до сайту навіть за умов блокування.

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