Вибори в Білорусі: Тихановська не вважає себе обраною президенткою і не повернеться до країни за влади Лукашенка

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська, яка нині вимушено перебуває в столиці Литви Вільнюсі, заявила, що не готова проголосити себе обраною президенткою і не повернеться до країни за нинішньої влади президента Олександра Лукашенка.

У першому її інтерв’ю після виїзду з Білорусі, яке вона дала незалежному телеканалові «Белсат», що мовить на Білорусь із Польщі, Тихановська на питання глядачів, чи оголосить вона себе законно обраним президентом, відповіла так: «Знаєте, зараз я розумію, що для багатьох саме цей момент принциповий, але насправді зараз важливо тільки те, що у нас вкрали право вибору. Це очевидно всім і кожному, що ці вибори відбувалися з численними порушеннями. І ці вибори були сфальсифіковані. І зараз неможливо дізнатися процентне співвідношення, і це вже не має значення. Важливо те, що у нас вкрали це право на чесні вибори. І тільки нові чесні, прозорі вибори можуть відновити справедливість. Але ці вибори повинні вже бути не з цим складом ЦВК, до якого в людей немає довіри. На ці вибори повинні бути допущені всі спостерігачі, не тільки білоруські, а й зарубіжні. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти, хто на цих виборах переміг.

А на питання, на яких умовах вона готова повернутися в Білорусь, Тихановська відповіла: «Якщо буду відчувати, що я і мої діти в безпеці». На її думку, це неможливо за нинішньої влади в Білорусі, і вона могла б повернутися тільки тоді, якби при владі вже не було нинішнього президента Лукашенка. «І це великий стимул до того, щоб ми здобули цю перемогу», – додала вона.

Тихановська, яка зареєструвалася кандидаткою на вибори замість свого чоловіка, популярного відеоблогера, якого влада Білорусі ув’язнила якраз на час реєстрації і не допустила до неї, також заявила, що на можливих нових президентських виборах, що мали б відбутися чесно, балотуватися вже не буде.

А на запитання про те, що відбулося в кабінеті голови Центральної виборчої комісії Білорусі, куди вона прийшла 10 серпня подавати скаргу на офіційні результати виборів і звідки після розмови там із «людьми в цивільному» посеред ночі, не попередивши соратників, була вивезена до кордону з Литвою, Тихановська не стала відповідати, сказавши, що «не готова про це говорити».

Від вечора дня президентських виборів 9 серпня, коли в Білорусі оголосили перші офіційні результати цих виборів, і дотепер по всій країні щодня тривають акції протесту. У неділю 16 серпня вони стали, ймовірно, наймасовішими в історії країни – на вулиці вийшли сотні тисяч людей.

За твердженням офіційних результатів, Олександр Лукашенко переобраний на шостий термін із більш ніж 80 відсотками голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська отримала понад 10 відсотків. І в Білорусі, і за її межами офіційні результати виборів широко вважають сфальсифікованими. За численними повідомленнями про реальні результати з місць припускають, що насправді Тихановська могла якщо не перемогти в першому турі, то принаймні вийти в другий тур виборів.

Також 22 серпня влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода, «Белсат» і ще понад 40 сайтів на території країни.

Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал Білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.

Білоруська служба Радіо Свобода також пропонує список VPN і проксі-сервісів, які дозволять мати доступ до сайту навіть за умов блокування.

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