ООН закликає владу Білорусі звільнити незаконно затриманих

Організація Об’єднаних Націй закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був незаконно затриманий під час акцій протесту, і припинити затримувати людей за здійснення їхніх прав на свободу висловлення поглядів та свободу мирних зібрань. Про це заявила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл на брифінгу в Женеві.

Білорусь «зобов’язана забезпечити ведення повних і точних записів про всіх осіб, яких тримають під вартою», а також своєчасно інформувати членів їхніх сімей і адвокатів про те, де їх утримують, наголосили в ООН.

В організації повторили заклик Верховного комісара з прав людини до негайних, ретельних, незалежних і неупереджених розслідувань усіх тверджень про порушення прав людини.

В ООН також занепокоєні, що доля і місце перебування щонайменше восьми людей, які зникли після початку протестів 9 серпня, залишаються невідомими, і закликали білоруську владу переглянути свою позицію відмови від співпраці зі Спеціальним доповідачем ООН з питань Білорусі.

У Білорусі майже два тижні тривають масові акції протесту, учасники яких незгодні з офіційними результатами виборів.

9 серпня в країні відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав понад 80% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тихановська – трохи більш як 10%.