Лукашенко підтвердив, що журналісти з Росії приїхали працювати на державні телеканали Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що журналісти з Росії приїхали працювати на білоруській державній телерадіокомпанії.

«Святе місце пустим не буває. У нас в Росії працює близько 60 тисяч так званих гастарбайтерів. На різних посадах, навіть у політиці. Росіяни нам претензій не висувають», – сказав Лукашенко під час спілкування зі співробітниками агрокомбінату «Дзержинський» біля Мінська, передає державне агентство «Белта».

За його словами, питання із залученням російських журналістів виникло після того, як деякі зі співробітників телекомпанії «вискочили на вулиці й почали мітингувати».

«Я попросив росіян: дайте нам дві-три групи журналістів про всяк випадок. Це шість або дев’ять осіб із найпросунутішого телебачення», – заявив Лукашенко.

Він запевнив, що Білорусь не платить російським журналістам.

«Слухайте, невже я для шести або дев’яти осіб не знайду в Росії друзів, які підтримають цих людей. Тому не треба про літаки, що тут нам перекидають росіян та інше. Нам стільки і не треба. Ясно, хто нагнітає обстановку», – стверджує президент.

19 серпня Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела повідомила, що до студії Білоруської ТРК й апаратних прибули російські фахівці – режисери, технічний персонал, оператори. За даними Білоруської служби Радіо Свобода, це колишні й нинішні співробітники фінансованого державою російського пропагандистського телеканалу RT (який досі іноді називають його старою назвою Russia Today) і фрілансери.

Головна редакторка російського телеканалу RT (раніше – Russia Today) Маргарита Симонян заперечувала, що журналісти її медіа працюють замість співробітників білоруського телебачення, які страйкують.