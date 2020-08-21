Координаційна рада з передачі влади в Білорусі: допити трьох членів завершилися, їх відпустили

Трьох членів Координаційної ради опозиції в Білорусі викликали на допит 21 серпня. Згодом їх відпустили. Про це повідомив член Координаційної ради з передачі влади в Білорусі Віталій Римашевський в ефірі Свобода Live.

«Сьогодні на допит викликали трьох людей, буквально пів години тому вони вийшли. За першою інформацією...[вони] сказали, що все більш-менш нормально», сказав Римашевський.

Вранці 21 серпня Юрист Максим Знак, лідер страйкому Мінського тракторного заводу (МТЗ) Сергій Дилевський і колишній керівник Купалівського театру Павло Латушко прибули до Слідчого комітету Білорусі на допит.

Суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила про створення Координаційної ради 14 серпня: за її словами, за допомогою Ради можна забезпечити передачу влади в Білорусі. Олександр Лукашенко назвав цей крок «спробою захоплення влади».

Приймати заявки про висунення членів ради Тихановська доручила своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку. Крім них до складу ради увійшли координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова, Нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, правозахисник, голова правозахисного центру «Весна» Олесь Беляцький, міжнародний медіатор Лілія Власова, політик і глава руху «За свободу» Юрій Губаревич, представник адміністрації парку «Великий Камінь» Олесь Дуко, юрист Максим Знак, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Лів’янт, глава групи компаній «А-100» Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, засновник групи компаній BELBIZ Тетяна Маринич, економіст Сергій Чалий та інші.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.