У Білорусі від імені Тихановської оскаржили президентські вибори

У Білорусі адвокат Максим Знак, який представляє інтереси кандидатки на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської, подав скаргу до Верховного суду країни про визнання недійсними виборів 9 серпня.

Тепер, коли заяву прийняли, рішення про початок провадження повинні оголосити протягом трьох днів, сказав він.

Напередодні інша кандидатка на виборах Анна Конопацька також подала скаргу до Верховного суду про визнання президентських виборів недійсними.

Перед тим усі інші кандидати, за винятком Олександра Лукашенка, подавали скарги щодо результатів виборів до Центральної виборчої комісії, але там їх відхилили.

Тим часом раніше 21 серпня Максим Знак, який також є членом опозиційної Координаційної ради для мирної передачі влади, був викликаний на допит до Слідчого комітету Білорусі – за статтею Кримінального кодексу країни про «спробу захоплення державної влади і заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі».

Після допиту він заявив, що в перебігу «конструктивної» розмови відповів на всі запитання, але не подав подробиць, згадавши, що дав підписку про нерозголошення, і додав, що продовжує працювати, як завжди.

Генеральна прокуратура Білорусі 20 серпня повідомила про порушення кримінальної справи за згаданою статтею про «захоплення влади» через створення Координаційної ради опозиції, яка почала роботу 19 серпня. Її створили з ініціативи Світлани Тихановської, яка наразі була змушена виїхати до Литви після заяв її і її прихильників, що офіційно оголошені результати президентських виборів сфальсифіковані.

21 серпня вона дала першу пресконференцію в Вільнюсі, на якій заявила, що насильство в Білорусі має бути припинене, політичні в'язні звільнені і мають відбутися нові вільні президентські вибори.

«Я не хотіла ставати політиком. Я опинилася в ситуації вибору між свободою і страхом, між правдою і неправдою», – повторила Тихановська свою позицію.

Вона сказала, що людей у Білорусі били за їхні погляди, ув’язнювали за участь у мирних акціях протесту, і згадала також про ув’язнення її чоловіка Сергія Тихановського.

«Зараз Білорусь прокинулася», – сказала вона, згадавши, що тисячі людей виходять на вулиці, багато робітників страйкують.

За словами Тихановської, вона планує повернутися до Білорусі, як тільки буде почуватися в безпеці там.

На запитання щодо можливості воєнної інтервенції Росії вона закликала всі країни поважати суверенітет Білорусі.

Вона також висловила сподівання, що нинішнє керівництво Білорусі «почує своїх людей», і нинішній президент Лукашенко, піде на діалог і проведе нові вибори, прозорі і чесні.

Увечері попереднього дня, 20 серпня, Тихановська виступила з відеозверненням до страйкарів у Білорусі і закликала розширити страйковий рух. За її словами, страйкарі налякали диктатуру, тому вони перебувають під тиском. Вона закликала працівників об’єднатися і запевнила їх у громадській підтримці. Тихановська заявила, що страйки були законною і потужною зброєю проти режиму.

Від вечора дня президентських виборів 9 серпня, коли в Білорусі оголосили перші офіційні результати цих виборів, і дотепер по всій країні щодня тривають акції протесту. У неділю 16 серпня вони стали, ймовірно, наймасовішими в історії країни – на вулиці вийшли сотні тисяч людей.

За твердженням офіційних результатів, Олександр Лукашенко переобраний на шостий термін із більш ніж 80 відсотками голосів, а його головна суперниця Світлана Тихановська отримала понад 10 відсотків. І в Білорусі, і за її межами офіційні результати виборів широко вважають сфальсифікованими. За численними повідомленнями про реальні результати з місць припускають, що насправді Тихановська могла якщо не перемогти в першому турі, то принаймні вийти в другий тур виборів.