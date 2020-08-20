«ОМОН не давав вивозити людей» – медик про стан побитих людей у Мінську

Ув'язнених маркували і від кольору залежало, що з ними буде далі, розповідає медик, якого допустили до побитих людей у в’язниці «Окрестіна» в Білорусі. Багато з цих людей зазнали тортур.

«Я бачив кров, її навіть не соромилися там прибрати. Як правило, всі психологічні травми супроводжувалися тяжкими тілесними ураженнями». Він оглядав потерпілих та вивозив їх у шпиталі. Після побаченого, доктор боїться за своє життя, тому Білоруська редакція Радіо Свобода не показує його обличчя та змінила голос.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими.

ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, набравши 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,1%.

Відтоді Білоруссю котиться хвиля протестів, включно зі страйками на деяких підприємствах.

Тихановська заявила, що вважає себе переможницею виборів.

МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих, під час придушення протестів загинуло три людини.

19 серпня Європейський союз вирішив не визнавати результати виборів президента Білорусі та заявив про намір накласти санкції на «суттєву кількість» людей, які стоять за фальсифікацією виборів та жорстоким поводженням з протестувальниками.