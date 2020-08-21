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21 серпня 2020, Київ 17:05
Новини | Міжнародні

Римашевський: у Білорусі затримали довірену особу Світлани Тихановської

Під час протесту проти режиму Олександра Лукашенка

Ольгу Ковалькову, довірену особу Світлани Тихановської, затримали в аеропорту Мінська. Про це в ефірі програми «Cвобода LIVE» заявив Віталій Римашевський, член Координаційної ради щодо трансферу влади у Білорусі. Ольга Ковалькова є членом президії Координаційної ради.

«​Я зараз їду в аеропорт. Зателефонували терміново, що не випускають з Білорусі мою колегу Ольгу Ковалькову. Вона мала зустрітися з польським прем’єр-міністом і вилітати просто зараз. Але її затримали в аеропорту», – повідомив Римашевський.

Генеральна прокуратура Білорусі 20 серпня повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення Координаційної ради опозиції.

Максимальне покарання за цією статтею – п’ять років позбалення волі.

«Створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на завдання шкоди національній безпеки республіки Білорусь», – цитує генерального прокурора Олександра Конюка телеграм-канал прокуратури.

Європейський союз закликає владу Білорусі припинити кримінальне переслідування Координаційної ради опозиції.

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