Марш нової Білорусі: кількість протестувальників у центрі Мінська оцінюють у понад 100 тисяч

У центрі Мінська, де 23 серпня відбувається Марш нової Білорусі, за оцінками, зібралися понад 100 тисяч людей.

На початку дня в Мінську йшов дощ, і прогнозували, що акція може бути менш чисельною. Пізніше дощ закінчився, а міські вулиці заповнили десятки тисяч людей із біло-червоно-білими прапорами, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Самі учасники вважають, що їх на вулиці вийшло більше, ніж тиждень тому, 16 серпня.

Схожі марші відбуваються 23 серпня не лише в білоруській столиці, а й в інших містах країни.

Люди вигукують: «Йди!», виступаючи проти переобрання президентом Олександра Лукашенка на виборах 9 серпня, які протестувальники називають сфальсифікованими.

Перед сьогоднішньою акцією до протестувальників звернулося Міністерство оборони Білорусі й оголосило, що армія бере на себе захист національних пам’ятників від демонстрантів.

Назвавши протестувальників «фашистами», Міноборони заявило, що меморіали, зокрема присвячені жертвам Другої світової війни, не повинні бути осквернені.

Міністерство застерегло від будь-якого порушення миру і порядку в таких місцях, наголосивши: «Тепер ви матимете справу з армією, а не з поліцією».

Тим часом, у Мінську група демонстрантів підійшла до огорожі біля стели на проспекті Переможців, яку охороняють військові й ОМОН. Ніяких інцидентів немає, повідомляє кореспондент білоруської служби Радіо Свобода.

Військові повністю оточили музей Великої вітчизняної війни на проспекті Переможців.

Металеві огорожі встановлені по периметру на перехресті проспектів Переможців і Машерова, а за огорожами в ланцюгу стоять кілька сотень солдатів.

Десятки військових вантажівок припарковані в парку біля музею.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного президента Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль, набравши 80,1% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,1%.

Відтоді Білоруссю котиться хвиля протестів, включно зі страйками на деяких підприємствах. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих, під час придушення протестів загинули три людини.

Тихановська зараз перебуває у Литві. Вона заявила, що ініціює створення Координаційної ради для передачі влади в Білорусі.

Генеральна прокуратура Білорусі повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції. 21 серпня у ЄС закликали Мінськ закрити цю кримінальну справу.