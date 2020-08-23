Тисячі протестувальників підійшли до резиденції Лукашенка в Мінську, силовики перекрили підхід

Кілька тисяч людей – учасників протестів, які 23 серпня продовжуються в столиці Білорусі Мінську, рушили проспектом Переможців до Палацу незалежності, який є однією з резиденцій Олександра Лукашенка.

Підходи до палацу перекрили силовики.

Підходячи, люди вигукували «Трибунал!». Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, біля палацу стоять близько тисячі представників ОМОНу зі щитами, за ними – спецтехніка і водомети.

Люди закликали омонівців опустити щити.

Загалом на проспекті Переможців перебувають десятки тисяч протестувальників.

Близько 19:00 гелікоптер з урядовою символікою вилетів з території Палацу незалежності, зробив коло над заводом Атлант і повернувся. Люди привітали його криками «Відлітай!», повідомляє кореспондент білоруської служби Радіо Свобода.

Телеграм-канал Nexta повідомив, що Лукашенко полетів із резиденції, натомість провладний телеграм-канал «Пул Первого» стверджує, що Олександр Лукашенко «прилетів на місце подій» – до Палацу незалежності. Там же опубліковане відео, на якому видно Лукашенка в бронежилеті, який виходить з вертольота з автоматом в руці.

У Мінську 23 серпня зібралися, за оцінками, понад 100 тисяч людей, які вимагають відставки Олександр Лукашенка і проведення нових виборів. Схожі акції відбуваються по всій Білорусі. Протести тривають від 9 серпня, дня президентських виборів у Білорусі, на яких, за офіційними даними, перемогу вшосте здобув Лукашенко.