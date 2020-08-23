Лавров побачив «ознаки нормалізації ситуації» в Білорусі і застеріг від «українського сценарію»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 серпня заявив, що Росія прийме будь-яке рішення влади Білорусі щодо діалогу з громадянами. У той же час він застеріг від «українського сценарію» і зазначив, що вважає перспективним курс на конституційну реформу в Білорусі.

«Ми будемо не проти будь-якого рішення, яке ухвалить білоруське керівництво щодо діалогу зі своїм населенням, але коли Захід говорить, що тільки посередництво за участю західних країн буде ефективним, – звичайно, у всіх свіже в пам’яті, як це було в Україні, де західне посередництво обернулося повною недоговороздатністю», – заявив Лавров.

При цьому голова МЗС Росії зазначив, що «білоруський народ сам вирішить, як йому виходити з цієї ситуації».

Лавров також заявив, що є «явні ознаки нормалізації ситуації», при цьому він заявив, що є «охочі зробити мирний перебіг, в якому зараз проходить розвиток подій у Білорусі, насильницьким, спровокувати кров, і все перевести на український сценарій».

Лавров згадав про конституційну реформу в Білорусі, про яку 17 серпня заявив чинний президент Олександр Лукашенко. «Нам здається, що це той самий шлях, який є вельми перспективним», – підкреслив голова російського МЗС.

У той же час, на думку Лаврова, політична програма опонентки Лукашенка Світлани Тихановської є «неконструктивною» і не націлена «на досягнення національної згоди».

Сама Тихановська заявляла, що у неї немає політичної програми, а є лише кілька тез: основні з яких – незалежність Білорусі, звільнення політв’язнів і нові вибори.

Коментуючи порушення кримінальної справи проти Координаційної ради білоруської опозиції, Лавров зазначив, що «деякі її дії, такі як заклик до представників силових органів переходити на бік протестувальників, у тому числі за винагороду, фактично є закликами до зради батьківщині».

Насправді Координаційна рада закликає силовиків не виконувати злочинні накази чинної влади і пропонує допомогу тим, хто підпав під репресії через свою громадянську позицію.

Голова МЗС Росії відзначив також, що «після сплеску насильства в перші кілька днів зараз немає жодних свідчень, що ці протести здійснюються із застосуванням сили».

Росія дуже хоче «бути корисною» Білорусі у зв’язку зі складною ситуацією там, зазначив Лавров. Він також повідомив, що президент Росії Володимир Путін «завжди відповідає на дзвінки своїх іноземних колег, які стурбовані ситуацією в Білорусі», також ведуться контакти на рівні зовнішньополітичних відомств.

У Білорусі від 9 серпня тривають протести з вимогою відставки Олександра Лукашенка, який є президентом Білорусі понад 26 років.