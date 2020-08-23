Лукашенко прилетів до своєї резиденції з автоматом у руках – відео

Телеграм-канал «Пул первого», близький до президента Білорусі Олександра Лукашенка, розмістив відео, на якому видно, що він прибув до своєї резиденції, Палацу незалежності, у Мінську на гелікоптері. Відео з’явилося о 19:33.

Лукашенко вийшов із вертольота у бронежилеті та з автоматом у руках (правда, без ріжка з патронами).

Раніше кілька тисяч протестувальників рушили до Палацу незалежності, де їх зустрів кордон із тисячі озброєних силовиків, спецтехніки і водометів. Конфліктів не було.

Коли люди почали розходитися, над протестувальниками пролетів вертоліт, з якого згодом вийшов Лукашенко.

Сотні тисяч людей 23 серпня взяли участь у Марші нової Білорусі в Мінську. Мирні демонстрації відбулися у багатьох містах Білорусі.