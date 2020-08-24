Чому протести у Білорусі – це не український Майдан (світова преса)

Американський часопис The New York Times порівнює виступи протесту у Білорусі з повстанням на Майдані в Україні;

Індійське видання Pledge Times пише про те, що українські шахтарі не мають наміру бути штрейкбрехерами у Білорусі;

Англомовний турецький часопис Daily Sabah повідомляє про звернення ізраїльського керівництва до президента України з проханням заборонити цьогорічну прощу релігійних євреїв-хасидів до українського міста Умань.

Провідне періодичне видання США The New York Times вміщує статтю, у якій пояснюється чому виступи протесту у Білорусі відрізняються від повстання на Майдані в Україні.

По-перше, як пише нью-йоркський щоденник, протестний рух у Білорусі активізовують рядові громадяни, тоді як в Україні йшлося про вже відомі постаті політичного і громадського життя.

Втім з посиланням на незалежного оглядача Валерія Карбалевича, газета зазначає, що відсутність яскравих постатей на чолі протестів у Білорусі явно послаблює цей рух. Однак позитивною рисою усього цього постає теза, що «протестний рух без лідерів у Білорусі неможливо «обезголовити».

Американський часопис далі наводить слова лідера білоруської організації «Білий легіон» Сяржука Числава, який, згадуючи як в Україні протестувальники на Майдані палили шини та жбурляли коктейлі Молотова, каже, що натомість у Білорусі 200-тисячний марш протесту вулицями Мінська навіть зупинявся на червоне світло світлофорів, дотримуючись правил руху.

Ще одним показовим моментом, як на нью-йоркський щоденник, є те, що над групами білоруських протестувальників не було піднято жодного прапору Євросоюзу, як це було у ході повстання на Майдані у Києві. На додаток демонстранти у Білорусі зовсім не висувають вимог вступу до НАТО.

The New York Times пише, що поміж білорусів побутує думка, що в ідеалі Євросоюз і Росія можуть рівноцінно виступити посередниками у вирішенні білоруської кризи.

Ще одним важливим моментом, який корінним чином відрізняє протести на Майдані в України і протести у Білорусі, як зазначає видання, постає цілий «бюджет» протестного руху в обох країнах.

Тоді як в Україні у центрі Києва протестувальники вибудували величезне наметове містечко з мережею харчування і своєю службою безпеки, єдине на що можуть сподіватися учасники білоруських протестів, це пляшки з водою, які роздавалися протестувальникам у Мінську.

Також часопис принагідно вказує, що у Білорусі немає олігархів, які б виділяли кошти на харчування протестувальників, на їхню медичну допомогу та намети. Тоді як в Україні економіка переважно приватизована, у Білорусі мало що у цьому плані змінилося з радянських часів, і 80% підприємств і далі перебуває у руках держави.

Структура економіки України, за словами оглядача Олександра Класковського, дозволила українцям не боятися держави, тоді як у Білорусі держава може легко викинути будь-кого на вулицю без жодних засобів існування.

Саме це підкреслює важливість того, що робітники державних підприємств Білорусі таки долучилися до протестів і страйків.

Американський щоденник також зазначає, що Україна була такою собі «какофонічною демократією» упродовж 29 років своєї незалежності, тоді як Білорусь називають останньою диктатурою Європи.

Видання завершує, вказуючи, що президент Білорусі Олександр Лукашенко припустився такої саме помилки як і свого часу президент-утікач України Віктор Янукович, віддавши наказ придушити силою виступи протесту.

Білоруський економіст Дмитро Русакевич, який брав участь у протестах на Майдані в Україні, вважає, що саме український Майдан розбудив білорусів, наголосивши на потребі боротися за свободу. Спокійним білорусам забрало досить багато часу аби сказати «ні» своєму диктаторові, читаємо в статті.​

Твіт: «Чому протести у Білорусі відрізняються від України»:

Індійське видання Pledge Times публікує матеріал «Українські гірники відмовились працювати на Лукашенка».

У статті повідомляється, що голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець заявив, що українські шахтарі відмовлятимуться працювати на копальнях у Білорусі замість місцевих гірників, що страйкують.

Волинець використав соцмережі аби висловити підтримку білоруським страйкарям, побажавши їм досягти виконання їхніх вимог. У такий спосіб Михайло Волинець прокоментував слова президента Білорусі Олександра Лукашенка, який застеріг білоруських гірничих страйкарів, що запросить на їхні місця шахтарів з України.

Волинець також спростував слова Лукашенка, що в Україні буцімто є багато безробітних шахтарів. Ба більше, за словами голови Конфедерації вільних профспілок України, існує нестача кваліфікованих кадрів на українських шахтах. На додаток, Волинець сказав, що ніхто з українців не буде штрейкбрехером.

Pledge Times нагадує своїй читацькій авдиторії, що виступи протесту проти Лукашенка розпочались у Білорусі у день проведення президентських виборів 9 серпня.

Твіт: «Українські гірники відмовились працювати на Лукашенка»:

Провідний англомовний часопис Туреччини Daily Sabah друкує статтю «Ізраїль закликає Україну заборонити прощу юдеїв хасидів».

У матеріалі зазначається, що голова спеціального відділу ізраїльського уряду, відповідального за боротьбу з поширенням коронавірусу, звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом заборонити традиційну щорічну прощу релігійних юдеїв хасидів до українського міста Умань з метою відсвяткувати юдейський Новий Рік – свято Рош га-Шана.

Звернення ізраїльського керівництва до президента України було зроблено з причини побоювань, що саме місто Умань у центральній Україні може стати епіцентром нової хвилі заражень Covid-19.

Daily Sabah пише, що десятки тисяч релігійних юдеїв-хасидів щороку здійснюють прощу до Умані з тим аби відвідати могилу рабина Нахмана Брацлавського, який відродив релігійну течію хасидів у юдаїзмі, і який помер 1810 року.

Зазвичай масова проща хасидів до Умані припадає на юдейський Новий рік, який цього року відзначатиметься 18-20 вересня.

Турецький англомовний часопис вказує, що українське та ізраїльське керівництво вже оприлюднили спільну заяву, у якій висувається звернення до юдейських прочан скасувати цьогорічну поїздку до Умані.

Водночас, як зауважує видання, попри все велика кількість хасидів і надалі планує вилетіти до Україну.

Принагідно головний радник ізраїльського уряду з питань боротьби з коронавірусом Ронні Ґамзу надіслав листа президентові України Володимиру Зеленському, закликавши українського керівника здійснити низку кроків з огляду на все вищезазначене.

«Масове зібрання подібного штибу у нинішні складні часи, може породити масове зараження що туристів, то й місцевих українців. Все це, у свою чергу, ляже важким тягарем на українську систему охорони здоров’я, тоді як тисячі осіб повернуться до Ізраїлю і поширюватимуть вірус вже вдома. Відтак, я закликаю Вас запровадити заборону на святкування цього року, як частину глобальних зусиль зупинити цю жахливу пандемію», –зазначив у своєму листі президенту Зеленському Ронні Ґамзу.

Твіт: «Ізраїль закликає Україну заборонити прощу юдеїв-хасидів»: