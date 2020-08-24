У МЗС відповіли колегам з Білорусі: не радимо відкидати дружніх порад

Міністерство закордонних справ України закликало колег із білоруського МЗС «не відкидати цінних дружніх порад». Про це йдеться у заяві речниці МЗС Катерини Зеленко, оприлюдненій ввечері 23 серпня.

«Для нас Білорусь – сусідня держава, з якою ми завжди прагнули і прагнемо дружніх відносин. Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад. – йдеться в заяві. – Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками – це шлях в нікуди».

У МЗС наголосили, що бажають Білорусі «гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію».

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що країні в нинішній ситуації потрібна підтримка й розуміння, а не «заїжджені поради». Так у МЗС відреагували на заяву українського президента Володимира Зеленського, який, коментуючи протести в Білорусі, сказав, що, якби був на місці чинного білоруського президента Олександра Лукашенка, через місяць провів би нові, чесні вибори під міжнародним моніторингом.

Днями стало відомо, що влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни. Одним із основних каналів інформування тепер став Telegram-канал білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут.