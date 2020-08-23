У Києві створили живий ланцюг на підтримку протестувальників у Білорусі

Кілька сотень людей у центрі Києва вийшли на акцію на знак солідарності з громадянами Білорусі, які від 9 серпня протестують, вимагаючи відставки президента Олександра Лукашенка і проведення нових чесних виборів у країні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники акції утворили живий ланцюг, після чого пройшли маршем центральними вулицями Києва – від посольства Білорусі в Україні до майдану Незалежності.

Схожі акції одночасно пройшли і в інших країнах.

Зокрема, у Литві в живому ланцюгу вишикувалися близько 30 тисяч людей, і простягнувся він від Вільнюса до кордону з Білоруссю.

Цього ж дня 31 рік тому більше ніж два мільйони людей вишикувалися в живий ланцюг між Таллінном, Ригою і Вільнюсом, щоб показати всьому світові своє бажання отримати незалежність від Радянського Союзу.

«Балтійський шлях» внесли до книги рекордів Гіннеса як найдовший в історії живий ланцюг.

Тим часом, у Мінську 23 серпня зібралися, за оцінками, понад 100 тисяч людей, які вимагають відставки Олександр Лукашенка і проведення нових виборів. Схожі акції відбуваються по всій Білорусі.

Протести тривають від 9 серпня, дня президентських виборів у Білорусі, на яких, за офіційними даними, перемогу вшосте здобув Лукашенко.