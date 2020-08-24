Радіо Свобода Weekly: «Марш нової Білорусі» і Лукашенко з автоматом

29-а річниця незалежності України

Дозвольте сьогоднішню нашу розсилку розпочати з привітань усіх українців зі святом. До 29-ї річниці здобуття Україною незалежності ми опитали успішних і відомих людей із різних сфер діяльності – від науковців до спортсменів. І, звісно, учасників бойових дій. Усім ми поставили одне запитання: «На чому або на кому тримається незалежність України?». Відповідей вийшло так багато, що ми розбили їх на кілька публікацій. Крім того, ми склали рейтинг думок, які звучали найчастіше. Шукайте його на нашому сайті вже сьогодні ввечері.

Але вже зараз ви можете прочитати окремі історії непересічних українців: і попередників, і сучасників.

Перша історія про українського словникаря №1. І це не Борис Грінченко, який був укладачем чи не найславнішого «Словаря української мови» у чотирьох томах. Йдеться про Миколу Грицака (1908–1979), закарпатського самородка, який зібрав близько 250 тисяч діалектних слів із численним ілюстраційним матеріалом – коломийками, загадками, піснями, приказками тощо.

Друга розповідь про Євдокію Панасюк із Луганщини, яка школяркою зустрічала українську армію. У 2014-му юна 17-річна школярка з села Шульгинка під Старобільськом Луганської області​, прикрасивши свій одяг синьо-жовтими стрічками, тримаючи в руках прапорець із тризубом, вийшла на дорогу, щоб зустрічати українських солдатів, що їхали в зону бойових дій. За це тоді земляки Євдокії навіть намагалися спалити їй хату. А українські військові, пізніше, на її честь назвали танк та написали пісню.

А третя розповідь присвячена пам'яті Бориса Патона, який пішов з життя у 101 рік. Він був одним із найвідоміших українських науковців та найстаршим президентом державної Академії наук у світі. НАНУ він очолював 58 років поспіль. Розповідаємо про найцікавіші факти з його біографії.

Шоста річниця Іловайської трагедії

І про ще одну річницю – шосту річницю Іловайської трагедії. Офіс генерального прокурора України передав до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) докази вчинення воєнних злочинів, серед яких і вбивство українських військових поблизу Іловайська в серпні 2014 року. «Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій поблизу Іловайська, є військова агресія збройних сил РФ», – наголошено в заяві Офісу генерального прокурора. «Це дуже важливе визнання, – вважає політичний оглядач Віталій Портников і у рубриці «Точка зору» нагадує про головний висновок з Іловайська: Путін може піти на що завгодно.

«Марш нової Білорусі» і Лукашенко з автоматом

Ну а далі, як ви розумієте, не обійтись без новин про події у Білорусі, де у неділю пройшов черговий, загальнонаціональний марш протесту. Опозиція вкотре зібрала незгодних з офіційними результатами президентських виборів на «Марш нової Білорусі». Під час акції лідери Координаційної ради опозиції зробили програмну заяву. Якщо коротко, рада сподівається діяти шляхом діалогу з Олександром Лукашенком та його оточенням, або ж дотискати Лукашенка через мирні акції та страйки. За лінком пояснюємо: Що таке Координаційна рада щодо передачі влади в Білорусі.

Лукашенко ж створення Координаційної ради назвав спробою захоплення влади. А сам склад ради – «прикоритниками» та «скривдженими». Крім того, перед цим Лукашенко також погрожував, що спроби тиску та погроз з боку опонентів уряду будуть серйозно припинені «вже в понеділок», 24 серпня. «Субота, неділя для роздумів. З понеділка нехай не ображаються. Уряд має бути урядом», – пообіцяв Лукашенко.

Але вже ввечері 23 серпня, тисячі протестувальників підійшли до резиденції Лукашенка в Мінську. Опісля телеграм-канал Nexta повідомив, що Лукашенко полетів із резиденції, натомість провладний телеграм-канал «Пул Первого» стверджував, що Олександр Лукашенко «прилетів на місце подій» – до Палацу незалежності. Опубліковане відео, на якому видно Лукашенка в бронежилеті, який виходить з вертольота з автоматом в руці (щоправда, без ріжка з патронами).

І хоч влада Білорусі заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода і ще понад 40 видань на території країни, ми все одно пильно слідкуємо і повідомляємо про все, що відбувається у телеграм-каналі білоруської служби Радіо Свобода, на який можна підписатися тут. Білоруська служба Радіо Свобода також пропонує список VPN та проксі-сервісів, які дозволять мати доступ до сайту навіть за умов блокування.

Госпіталізація Навального

20 серпня російський опозиціонер Олексій Навальний летів із Томська в Москву, під час польоту йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. 22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін. Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що переліт оплатив бізнесмен і філантроп Борис Зімін і фонд його сім’ї. Родичі й близькі соратники Навального вважають, що його отруїли.

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім почали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння. Наразі ж Навальний перебуває в берлінській лікарні «Шаріте» як «гість канцлера» Німеччини.

За дев’ять років свого існування Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального (ФБК) серйозно сприяв розкриттю корупції в Росії. Активіст створив десятки детальних відео-розслідувань про олігархів, державних чиновників, керівників державних компаній, їхніх друзів та родичів. За лінком ми зібрали кілька з найгучніших розслідувань Фонду.

Підпал машини «Схем»

Тепер повертаємось знову в Україну, а саме у Бровари, де вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання». Головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька заявила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

«З очевидних думок – десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А у минулу п’ятницю Портнов вкотре опублікував ось таке: «маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер», – написала Седлецька.

Водночас, за її словами, «навряд чи доводиться обмежуватись лише цією версією». «Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань», – заявила головна редакторка «Схем».

І на завершення кілька новин про ситуацію довкола коронавірусу.

Так, на COVID-19 захворіла лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Її стан оцінюється як важкий.

Сполучені Штати Америки повідомили загальну суму допомоги, наданої Україні на боротьбу з коронавірусним захворюванням COVID-19. Ця сума складає майже 18,3 мільйона доларів.

Також у світі не перестають шукати швидкої відповіді на пандемію COVID-19. Дослідницькі групи в університетах і лабораторіях у всьому світі розробляють нині понад 170 вакцин. Деякі з них уже випробовують на людях. Розповідаємо останні новини про такі випробування.

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