США повідомили суму допомоги України на боротьбу з COVID-19

Сполучені Штати Америки повідомили загальну суму допомоги, наданої Україні на боротьбу з коронавірусним захворюванням COVID-19.

Як мовиться в повідомленні Державного департаменту США 21 серпня, ця сума складає майже 18,3 мільйона доларів.

Із цих коштів 13,1 мільйона були надані на допомогу системі охорони здоров’я і за лінією міжнародної гуманітарної допомоги на подолання наслідків катастроф Агентства міжнародного розвитку США, і ці кошти мають поліпшити здатність місцевих закладів охорони здоров’я лікувати хворих і боротися з подальшим поширенням COVID-19, а також доносити до громадськості заходи для зниження ризиків зараження.

Ці кошти також мають іти на подолання вторинних наслідків, таких, як втрата доходів і надання комунальних послуг для вразливих верств населення, зокрема в потерпілих від конфлікту громадах на сході України.

Крім того, до загальної суми допомоги входить майже 5,2 мільйона доларів за лінією гуманітарної допомоги для мігрантів і біженців, щоб підтримати вразливих біженців і потерпіле від конфлікту населення в час пандемії.

Як зазначено в повідомленні, згадана допомога додалася до загалом майже 5 мільярдів доларів, що їх США надали як допомогу Україні за останні 20 років, із того на царину охорони здоров’я було надано майже 362 мільйони доларів.

Станом на 22 серпня в Україні від початку пандемії було виявлено 102 971 інфікованого, 2 244 людини померли, 51 375 одужали; активних випадків нині в Україні 48 992.