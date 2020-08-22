Голова ВООЗ спрогнозував терміни завершення пандемії COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адан Гебреєсус прогнозує, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 триватиме менше, ніж пандемія іспанського грипу 1918–1920 років.

«У нас є вразливості, пов'язані з глобалізацією, більшими людськими зв’язками, але є і переваги, які полягають у кращій технології, тому ми сподіваємося закінчити цю пандемію менш ніж за два роки. Використовуючи максимум доступних інструментів і спираючись на нові, такі як вакцини, ми зможемо, я думаю, покінчити з пандемією за коротший час, ніж із грипом 1918 року», – цитує голову ВООЗ Deutsche Welle.

За підрахунками, у 1918–1920 роках від 17 до 50 мільйонів людей у всьому світі померли від епідемії іспанського грипу.

За даними університету Джонса Гопкінса (США), станом на ранок 22 серпня у світі на COVID-19 захворіли майже 23 мільйони людей, померли 800 тисяч, одужали майже 15 мільйонів пацієнтів.