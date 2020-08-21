МОЗ може переглянути критерії госпіталізації хворих COVID-19

У разі подальшого стрімкого зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні переглянуть показання до їх госпіталізації – у лікарні доправлятимуть тільки хворих у важкому стані. Про це на брифінгу заявила завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

«Хочу сказати, що якщо спостерігатиметься такий ріст захворюваності, ми будемо змушені міняти стратегію, в тому числі й щодо госпіталізації людей. Зараз маємо змогу госпіталізовувати максимум людей, які потребують якогось медичного втручання. Середньотяжкі форми захворювання також входять у показання до госпіталізації», – зазначила Голубовська.

Вона додала, що перегляд показань до госпіталізації ускладнить надання медичної допомоги інфікованим.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні заявив про рекордну кількість госпіталізованих за добу – 487 пацієнтів з COVID-19.

В Україні станом на 21 серпня підтверджено 100 643 випадків інфікування коронавірусом, померли 2 207 людей, одужала понад 51 тисяча пацієнтів.