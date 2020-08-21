В ОГП встановили єдину причину Іловайської трагедії 2014 року: агресія Росії

В Офісі генерального прокурора України за результатами досудового розслідування за фактом розв’язання і ведення представниками влади і Збройних сил Росії агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки, встановили: згідно з висновками експертів і комплексом інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія Збройних сил Росії.

«У ніч із 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України і подальше вчинення ними воєнних злочинів», – заявили в ОГП.

«На той момент сили Збройних сил Росії складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів і 5 протитанкових ракетних комплексів. Відповідно до встановлених даних, критичне співвідношення військових сил України в районі міста Іловайська з підрозділами Збройних сил Росії і представників незаконних збройних формувань, контрольованих Росією, складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; «Гради» – 1 до 24», – свідчать результати розслідування, оприлюднені напередодні шостих роковин трагедії.

«Уже 24–25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога. 26–28 серпня між керівництвом АТО і Генштабом ЗС Росії почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України й інших військових формувань України за узгодженими маршрутами. Але 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою і наказом командування Генерального штабу ЗС Росії, на порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками, під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі насалених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області. Окрім того, в указаний період часу й місці, за безпосередньою вказівкою і наказом командування Генерального штабу ЗС Росії, порушуючи статті 2 і 12 Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949, російські військовослужбовці і підконтрольні їм іррегулярні незаконні збройні формування вчинили вбивства поранених українських військовослужбовців, які внаслідок зазнаних травм не чинили опір. Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 зазнали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили у полон», – повідомили в ОГП.

Як мовиться в цьому повідомленні, за результатами розслідування агресивної війни Росії проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян Росії, серед яких 21 високопосадовець. Указаних осіб оголошено в розшук. До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб уже засуджено, в тому числі 13 громадян Росії, серед них 3 військовослужбовці ЗС Росії. До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів, в тому числі віроломного вбивства українських військових у районі Іловайська.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів і встановлення всіх винних осіб, запевнили в Офісі генпрокурора.

Раніше тодішній заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю Радіо Свобода повідомляв, що всі розслідування про події в Іловайську, як також і про події в Дебальцевому 2015 року, були і є «заточеними» на розслідування про факти російської агресії – але водночас розслідуються всі факти, які можуть сказати про недбалість посадових осіб.

У зв’язку з Іловайською трагедією також намагалися складати вину й на тодішнього президента України і головнокомандувача Збройних сил Петра Порошенка.

Бої за Іловайськ у спробі визволити окуповане місто відбулися в серпні 2014 року і завершилися поразкою українських сил після вторгнення регулярних російських військ, які значно переважали українські чисельністю й озброєнням: українські війська опинилися в оточенні, а при узгодженому з росіянами виході з нього були розстріляні росіянами.