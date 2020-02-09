Чумак розповів про розслідування російської агресії в Україні

Під час розслідування російської агресії в України збирається «достатньо багато доказів», заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю Радіо Свобода. Водночас він не може назвати дату, коли справу передадуть до суду.

«Не можу сказати отак от конкретно: завтра чи післязавтра. Але там вже достатньо багато доказів збирається. Тут створений навіть спеціальний департамент для того, щоб це розслідувати. Для розслідування воєнних злочинів і злочинів, вчинених на окупованих територіях, створений спеціальний департамент. І вони там ефективно працюють. Дуже ефективно на сьогодні працюють. Можете подивитися, вчора, позавчора там була підозра громадянам України, які у так званій «ДНР» знущалися над нашими військовими. Все це робиться цим департаментом», – сказав Чумак в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

Він розповів, що всі розслідування про події в Іловайську та Дебальцевому були і є заточеними на розслідування про факти російської агресії. Водночас розслідуються всі факти, які можуть сказати про недбалість посадових осіб.

«Форма вини може бути різною. Це може бути умисел, а може бути необережність, може бути недбалість, а може бути пряма вказівка щодо поразки. І тому причинно-наслідковий зв'язок – це достатньо серйозна тема, яку треба дослідити. У цих справах проведено безліч експертиз: військова, військово-політична», – заявив Чумак.

Найзапекліші бої під Іловайськом, які називають «Іловайським котлом», відбулися в серпні 2014 року. Українські військові потрапили в оточення й зазнали численних втрат: прокуратура заявляла про щонайменше 366 загиблих та 429 поранених.

18 лютого 2015 року розпочалась операція виведення українських військових підрозділів із Дебальцевого – міста з великим залізничним вузлом, через який здійснюється залізничне сполучення Луганська з Донецьком. Це сталося після масового наступу підтримуваних Росією бойовиків. За даними Міністерство оборони, у період з 15 січня до 18 лютого 2015 року загинули щонайменше 110 українських військових, 270 були поранені.