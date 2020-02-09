Військова прокуратура відкрила понад 13 тисяч проваджень за час конфлікту на Донбасі – Чумак

Військова прокуратура відкрила понад 13 тисяч проваджень за час збройного конфлікту на Донбасі, розповів заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Фактичних вироків з відбуванням покарань там не дуже так і багато. І нашим. Заочно – це окрема історія. Їх не так і багато. Більше 300. Але в принципі це 13 тисяч проваджень. Там і дезертирство, там і неявка в частину військову, і нестатутні відносини. Все, що хочете», – сказав Чумак в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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