Заступник генпрокурора заявив про зарплати після реформування прокуратури

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак заявив про те, які будуть зарплати працівників прокуратури після її реформування.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, оклад прокурора в Офісі генпрокурора піднімається з 7 тисяч до 29 тисяч гривень – не рахуючи премій і надбавок.

Оклад у прокурора місцевої прокуратури буде 23 тисячі гривень, сказав він.

«Ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні кошти, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які зменшують ризик усе-таки корупційних ризиків», – сказав Чумак.

Із 2 січня в Україні запрацював новостворений Офіс генерального прокурора на місці ліквідованої Генеральної прокуратури. Як заявляв Віктор Чумак, із реформою органів прокуратури «впораються раніше», ніж у передбачений законом дворічний термін.