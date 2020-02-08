Заступник генпрокурора назвав очікувані терміни оновлення органів прокуратури

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак назвав очікувані терміни оновлення органів прокуратури.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, «нам в принципі карт-бланш даний на два роки, …але ми впораємося раніше».

За його словами, принаймні дворічний період спеціального режиму діяльності органів прокуратури в процесі їхнього реформування передбачений законом про це.

Зокрема, розповів Чумак, після атестації прокурорів колишньої Генеральної прокуратури, нині реформованої в Офіс генпрокурора, зараз триває заповнення вакансій, які виникли. А з 1 березня і, ймовірно, до кінця травня відбудеться атестація прокурорів обласних прокуратур.

«Атестація буде проходити по обласних прокуратурах. Ми розподілили цих людей, які проходять службу в обласних прокуратурах, а там трохи більше від трьох тисяч. І вони у три дні приїдуть у Київ і здадуть відповідні тести, тести комп’ютерні, а потім по черзі будуть приїжджати по відповідних групах для того, щоб не оголяти там прокуратури, і проходитимуть співбесіди», – розповів Чумак.

Після цього, сказав він, іще треба так само провести атестацію й місцевих прокурорів, яких найбільше – близько п’яти тисяч.

Новостворений Офіс генпрокурора почав працювати замість ліквідованої Генпрокуратури 2 січня.