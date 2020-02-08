Заступник генпрокурора поінформував про перебіг конкурсу на посади в ОГП

Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак поінформував про перебіг конкурсу на вакантні посади в новоствореному Офісі генерального прокурора.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, «на 100 вакантних посад, які зараз є, ми зараз будемо проводити так званий добір прокурорів на прокурорські посади – на сьогодні вже є приблизно 800 заяв».

При цьому, сказав Чумак, штатну чисельність скоротили наполовину.

За його словами, подача документів закінчується 9 лютого, після чого відбудеться опрацювання цих документів.

«А потім будуть опубліковані на сайті люди, які були відібрані. Буде опубліковано за 5 днів до початку першого етапу тестування», – повідомив він.

Як каже заступник генпрокурора, йдеться про комп’ютерне тестування на знання законодавства, комп’ютерне тестування на загальні здібності, а потім співбесіду.

Співбесіда ж, за його словами, – дуже складний етап, бо там кандидат перевіряється так, що «серйозно вивертають… «спідню білизну» до сьомого коліна».

Потім у відібраних «буде ще стажування в тренувальному центрі, потім безпосередньо у своєму підрозділі, у тому, в якому вони обирали, – і тільки після того, як пройдуть два місяці стажування і атестації, тільки тоді зможуть приступити до виконання своїх обов’язків», розповів Віктор Чумак.

Раніше, 2 січня, в день початку роботи нового Офісу генпрокурора замість ліквідованої Генпрокуратури, генеральний прокурор Руслан Рябошапка називав інше число вакансій: тоді він обіцяв розпочати конкурс на більш ніж 200 вакансій із 20 січня.