Заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак повідомив, що сталося з прокурорами й слідчими, які вели гучні справи – такі, як щодо державної зради Віктора Януковича, захоплення Криму чи воєнних злочинів на Донбасі.

Як сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, таких прокурорів і слідчих могли звільнити в тому разі, якщо вони не пройшли атестації.

Зокрема, він згадав про слідчого Вадима Приймачка зі слідчого відділу управління розслідувань злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку колишньої Головної військової прокуратури. За повідомленнями, останні кілька років він вів справи, пов’язані з державною зрадою Віктора Януковича, захопленням Криму, воєнними злочинами на Донбасі, і матеріали його розслідувань лягли в основу документів, які Україна направила в Міжнародний кримінальний суд.

«Він не пройшов атестацію. Там багато звільнено прокурорів і слідчих, які вели гучні справи, але не пройшли атестацію. У справах, у яких я залучений, звільнений прокурор ключовий, який був у цій справі. І я нічим не можу допомогти, якщо він не пройшов атестацію. Хоча мені хотілося б, щоб він далі вів цю справу», – сказав Чумак.

«Зрозумійте, не було винятків. Не було взагалі винятків під час атестації. Не здав – не пройшов. Не пройшов співбесіду, не відповідаєш критерію доброчесності – не пройшов. І не було винятків. І ніхто не запитував, яка у тебе справа. Там були люди, які вели справу Януковича і ще справи теж. Ну і що?» – додав він.

На місці ліквідованої Генеральної прокуратури, в структурі якої була й Головна військова прокуратура, з 2 січня запрацював новостворений Офіс генерального прокурора. Як розповів Віктор Чумак, із 1 тисячі 339 прокурорів, які почали атестацію для переходу в нову структура, успішно завершили її лише 629.