ДСНС про підпал авто «Схем»: мало місце «занесення стороннього джерела запалювання», коротке замикання виключене

Причиною займання автівки «Схем», яке сталося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем, а мало місце «занесення стороннього джерела запалювання». Про це йдеться у звіті про причини виникнення пожежі, складеного фахівцем Державної служби надзвичайних ситуацій, який працював на місці подій.

«Оскільки енергетична мережа автомобіля не проходить в місці, де виникло горіння, власник залишив автомобіль замкненим – то такі можливі причини виникнення пожежі як, коротке замкнення електричної мережі та необережне поводження з вогнем, не розглядаються, – зазначено в документі. – Беручи до уваги свідчення очевидців, які стверджують, що бачили початок горіння, а перед тим чули гучний звук, схожий на вибух, можемо припустити, що пожежа виникла внаслідок занесення стороннього джерела запалювання».

Відповідно до звіту експерта, пожежа виникла безпосередньо в районі переднього лівого крила й розповсюдилась на моторний відсік авто – до такого висновку він прийшов провівши огляд автомобіля та місця пожежі.

Вночі 17 серпня близько 00:30 невідомі в Броварах підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Головна редакторка програми Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

Згодом поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал авто «Схем»: «не допущу, щоб за мого президентства критика влади тягнула за собою переслідування». Його речниця Юлія Мендель також прокоментувала ситуацію довкола підпалу, зазначивши, що вона «цілковито неприпустима».

У свою чергу, Олександр Ткаченко як голова Мінкульту та інформполітики закликав «до повного, швидкого та неупередженого розслідування».