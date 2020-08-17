Мендель про підпал авто «Схем»: ситуація цілковито неприпустима

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала підпал автомобіля програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

«Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі «Схемами», – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Рада, що ніхто не постраждав – це головне. Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, серед іншого – потерпілих. Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави», – написала вона у фейсбуці.

Вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

Це трапилось близько 00:30 17 серпня у Броварах.

Головна редакторка програми Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».