Підпал автомобіля «Схем»: поліція відкрила провадження

Поліція Київської області розпочала кримінальне провадження «за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ», повідомляє пресслужба Нацполіції.

Вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

«Подія кваліфікована як умисне знищення або пошкодження майна. Призначено експертизи. Вночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення про загоряння авто у місті Бровари. Також пошкодження отримала й автівка, яка була припаркована поруч», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що під час проведення першочергових слідчих дій відібрали зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин займання авто.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

«Зусилля поліції спрямовані на встановлення камер відеонагляду та причин займання автомобіля», – йдеться в повідомленні.

Головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька заявила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

«З очевидних думок – десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А у минулу п’ятницю Портнов вкотре опублікував ось таке: «маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер», – написала Седлецька.

Водночас, за її словами, «навряд чи доводиться обмежуватись лише цією версією».

«Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань», – заявила головна редакторка «Схем».

«Був хлопок, що дає підстави стверджувати, що відбувся саме підпал, – розповів адвокат Володимир Щиголь, який виїхав на місце. – В подальшому, коли проводився огляд, було з'ясовано, що найбільш вірогідно підпал відбувся з лівої частини з боку переднього колеса».

За словами захисника, криміналісти взяли зразки речовини, за допомогою якої, ймовірно, був підпалений автомобіль співробітника «Схем».

«Хімічні зразки, які були відібрані за місцем вчинення злочину, будуть відправлені на експертизу і буде встановлено, за допомогою якої речовини було здійснено підпал. А далі слідство буде встановлювати походження речовини і так далі», – пояснив Щиголь.

Раніше знімальна група «Схем» неодноразово зазнавала перешкоджань своїй професійній діяльності.

У листопаді 2019 року колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» Бориса Мазура, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Тоді Національна поліція України зареєструвала кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» і «погроза або насильство щодо журналіста». Кримінальне провадження і досі на стадії досудового розслідування.

8 серпня 2020 року журналіст програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою прослуховування. Поліція розпочала два кримінальних провадження: одне за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста, друге – щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв, але так і не провела огляд приміщення за допомогою спеціального обладнання, яке здатне виявити наявність пристроїв для прослуховування.