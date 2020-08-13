«Прослушка» журналіста Ткача. Отвір у стелі, вірогідно, робився з метою стеження – фахівці

У квартирі журналіста Радіо Свобода Михайла Ткача, вірогідно, або встановлювали обладнання для стеження за ним, або готувалися до цього. Таких висновків дійшли експерти, які на прохання Радіо Свобода ознайомилися з фотографіями та відео з місця подій. Серед них – як ветерани СБУ та МВС, так і правники, криміналісти та вузькопрофільні фахівці. Михайло Ткач багато років готує журналістські розслідування для програми «Схеми» – про корупцію у владі, зокрема і в силових відомствах, та про вплив на владу великого бізнесу. Правоохоронні відомства наразі відмовляються від коментарів про перебіг слідства у справі про проникнення до квартири журналіста.

Михайло Ткач, журналіст програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», в ніч на 8 серпня виявив у себе вдома ознаки встановлення пристрою для негласного стеження. Це – тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ з різних під’їздів.

«Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують «свердлитись». Сьогодні зрозумів, що це означає», – написав Ткач.

На виклик журналіста прибув поліцейський патруль, а невдовзі – й слідчо-оперативна група. Вона провела лише зовнішній огляд приміщення та поїхала, не забезпечивши охорону горища.

Частина редакції «Схем» протягом першої доби самотужки організувала чергування біля горища над квартирою Михайла Ткача задля збереження можливих речових доказів до моменту повернення поліції.

В той же день, 8 серпня, Нацполіція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу – «Порушення недоторканності приватного життя». При цьому спершу в Нацполіції повідомили, що після проведеного огляду у квартирі і на даху «жодних технічних засобів там не виявили». Згодом внесли корективи, додавши, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз.

Інша оперативно-слідча група, яка приїхала на місце події, прибула без спеціальної техніки. Під час обстеження горища поліція виявила три штучні отвори з боку горища, які були «замасковані» шаром матеріалу білого кольору. Один з отворів, як виявилось – наскрізний, поєднується з отвором у стелі кухні.

Причому слідчий намагався дослідити місце на горищі за допомогою викрутки, палиці, дроту і води, яку заливали у отвір.

Відтоді горище опечатали, а фактично – залишили без замків та охорони, і ніяких слідчих дій там, а також в квартирі Михайла Ткача більше не проводили. Так само залишаються без офіційних відповідей запитання: чи хтось встановив у квартирі журналіста приховане обладнання для стеження чи ні?

Відеозапис з місця подій та фотографії знахідок (отворів на горищі та у стелі на кухні журналіста) на прохання Радіо Свобода переглянули вісім профільних спеціалістів, а саме: фахівець у сфері захисту інформації, чинний співробітник правоохоронного органу, який спеціалізується на проведенні оперативно-технічних заходів, спеціалісти двох приватних компаній, які за фахом своєї роботи виявляють засоби негласного стеження, відомий адвокат-криміналіст, колишній старший слідчий Міністерства внутрішніх справ, колишній заступник голови Служби безпеки України та ексголова управління боротьби з організованою злочинністю.

Усі опитані Радіо Свобода спеціалісти зійшлись на думці, що отвори у стелі квартири та на горищі, вірогідно, свідчать про спроби встановити записуючий пристрій. Більшість із них вважає, що до цього могли бути причетні нинішні або колишні працівники оперативно-технічних підрозділів правоохоронних органів. Експерти розходяться хіба що в тому, чи записуючий пристрій вже встигли прибрати чи його ще не встигли встановити; мова йде про відеоспостереження чи аудіопрослуховування та хто може за цим стояти.

Стеження чи щось інше?

Валерій Кур, ветеран МВС України, почесний член Міжнародної поліцейської асоціації та засновник Управління боротьби з організованою злочинністю – один з перших, до кого звернулося Радіо Свобода для оцінки виявлених фактів.

Отвори у стелі квартири журналіста і на горищі над нею – це, поза сумнівом, сліди роботи професіоналів з державних органів або з недержавних структур, які створюють фінансово-промислові групи «за образом» державних спецпідрозділів, такі висновки робить Валерій Кур.

«Я вбачаю, що це робота спеціалістів достатнього професійного рівня. Спеціаліст – це той, хто тривалий час працював у так званих технічних підрозділах – каже ветеран МВС.– Ці заходи проводяться незаконно. І проводяться службами, які є дуже закритими. Якими саме? Та будь-якими. Вони зараз є і в СБУ, і в МВС, і, мені здається, такі служби є також частиною державної охорони президента. Або їм дозволили, або вони самі взяли цей дозвіл».

Це – «спецробота», яка проводилася саме щодо Михайла Ткача

Кур додає: «Це – «спецробота», яка проводилася саме щодо Михайла Ткача. Ним були незадоволені й тому вважали за необхідне послухати, що він думає та про що говорить».

Найімовірніше, на думку цього ветерана МВС, ідеться про аудіоспостереження.

«Крім найпростіших, дідівських способів зняття інформації – ті пристрої, ті носії, які ми всі зараз маємо та користуємося ними, вони є всеохопним способом зняття будь-якої інформації. Сьогодні техніка досягла дуже високого рівня. А цей спосіб – він із тих старих, дідівських, пов'язаних із проникненням до житла. Якщо працюють проти Ткача – то працюють за дуже великим комплексом заходів, і це лише один із них», – вважає експерт.

Схожі оцінки робить і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, який на прохання Радіо Свобода проаналізував факти про «знахідки» у помешканні журналіста, а також фото та відео з місця.

Це може свідчити про встановлення спеціальної техніки для візуального або аудіоконтролю за цим приміщенням

«Юридично це – ще не докази, а певні ознаки. Це може свідчити про встановлення спеціальної техніки для візуального або аудіоконтролю за цим приміщенням, – припускає Віктор Ягун. – Зараз техніка таким чином побудована, що це могло бути і аудіо, і навіть мініатюрна камера. Тобто туди все могло ввійти. На мою думку, це, швидше за все, був аудіоконтроль. Тому що відеоконтроль за одним приміщенням – він просто не дає повноти картини і часто не дає звуку. А більше інформації може дати саме аудіоконтроль за приміщенням».

Встановленням засобів стеження та втручанням в особисте життя журналіста називає те, що сталося, колишній старший слідчий в особливо важливих справах МВС Руслан Сушко:

Такий отвір достатній для встановлення як пристроїв для фіксування звуку, так і відеоспостереження

«В цьому випадку це і є втручання в особисте життя людини. Це ніщо інше, як встановлення «прослушки» чи «проглядки», – говорить Сушко. – Насправді такий отвір достатній для встановлення як пристроїв для фіксування звуку, так і відеоспостереження. Техніка така є, достатньо взагалі отвору діаметром три міліметри. Чи це було зроблено працівниками правоохоронних органів, чи кимось іншим? В цьому випадку невідомо. Розумієте, скільки фахівців пішло з міліції і зараз вони не працюють в поліції? А навички у них є, техніка є. А якщо це стосується топ-корупції, то й гроші там є. А за будь-які гроші можна взяти будь-які техніку і фахівців. В тому числі навіть і ті ж правоохоронні органи залюбки за певну корупційну складову зроблять вам будь-яку роботу», – попереджає Руслан Сушко.

Одна з версій експерта «Школи цифрової безпеки» (DSS380) Павла Бєлоусова – що отвір до квартири Михайла Ткача просвердлили навмисно: для демонстрації намірів щодо нього.

«Можливо, це таким чином хтось попередив, можливо, не міг, не мав можливості напряму сказати, будуть тебе прослуховувати, спостерігати і там слідкувати за тобою, можливо, якимось таким чином попередили, щоб людина могла підготуватися», – припускає Бєлоусов.

Як можуть встановлювати стеження

Якщо у стелі квартири журналіста були зроблені отвори, вірогідно, для встановлення записуючого пристрою, чи встигли його поставити? І якщо так – чи залишається він там зараз?

Віктор Ягун вважає, що його зняли напередодні, і саме завдяки цьому отвір став помітний з квартири.

Тому і отвір був виявлений, що техніку, напевно, зняли

«Ні, там вже немає нічого – це однозначно. Тому що обладнання має стикуватися з якимось джерелом енергії, – пояснює ветеран СБУ. – Стеження могло бути. І, швидше за все, воно було. Тому і отвір був виявлений, що техніку, напевно, зняли», – вважає Ягун.

Обладнання або вже зняли, або підготували для нього місце і не встигли поставити – про це говорить на умовах анонімності представник однієї з українських приватних компаній, які надають ліцензійні послуги з виявлення прихованих пристроїв у приміщеннях.

«На відео огляду місця події слідчий діставав вату з отворів на горищі. Якби той, хто встановлював, тікав, поспішав, то вату туди б не вставляв і не замазував все це гіпсом. Тому, можливо, або готувалися до встановлення пристрою і його зрештою не встигли встановити. Тобто, могли підготуватись, зробити отвори, закласти ватою, потім «замаскувати» – і безпосереднє встановлення пристрою могло бути наступним етапом. Або встановили, все перевірили, подивились чи послухали те, що треба, і потім демонтували», – каже фахівець.

Радіо Свобода також показало відео співробітнику, який спеціалізується на проведенні оперативно-технічних заходів в одному з правоохоронних органів. У коментарі він зазначив: «В цьому випадку ми можемо говорити про спроби встановити прихований пристрій негласного стеження. Точніше – попередні роботи. Що про це свідчить? По-перше, самі отвори. По-друге, на горищі мав би бути канал живлення – простіше кажучи, дроти, заховані, завдяки чому мав би працювати пристрій і передавати інформацію. Базуючись на відео, оприлюдненому журналістами, це зробити, вочевидь, не встигли. Тому це, так би мовити, підготовчі роботи».

Колишній старший слідчий в особливо важливих справах МВС Роман Сушко, між тим, бачить ознаки того, що стеження завершили і обладнання вийняли. Але головне, на його думку, що робили це, найімовірніше, незаконно.

«Враховуючи, що там уже було заліплено, то, мабуть, уже скористалися і зняли цю техніку. Питання в тому, що, швидше за все, когось цікавить особисте життя людини, до якої проникли у житло, – розмірковує експерт. – В даному разі, якщо людина не є підозрюваною і після проведення негласних слідчо-розшукових дій їй не повідомили про підозру, ми можемо стверджувати, що людина або взагалі ніякого статусу не має у кримінальному провадженні, а, може, й кримінального провадження немає. А відтак, якщо ми будемо слідувати законам логіки, які ніхто не скасовував, ця дія проведена незаконно, якщо вона проводилася правоохоронними органами. Але ми не можемо виключати, що такі фахівці, які зараз знаходяться поза службою, можуть проводити таку роботу».​

Чому отворів цілих три?

Кількість отворів (три з горища, один – зі стелі квартири) може пояснюватися тим, що потрібно було встановити як пристрій для стеження, так і живлення до нього, припускає ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун. Ще однією причиною, на його думку, може бути те, що той, хто ймовірно монтував прослуховування, не влучив туди, куди треба.

«Можливо, спробували зробити отвір і натрапили на арматуру перекриття. І вони змушені були в іншому місці робити наступний отвір. По-друге, там має заходити не тільки сама камера, а ще й живлення. Як правило, якщо роблять отвори, то два. Один з них був такий собі «контрольний», – вважає Ягун.

Схожі причини появи кількох отворів, а не одного, називають у розмові з Радіо Свобода спеціалісти приватних компаній, які надають ліцензійні послуги з виявлення прихованих пристроїв стеження.

«Схоже, що там міг бути встановлений саме підслуховуючий пристрій з горища і проведений до стелі квартири. Але там було непросте обладнання, яким свердлили. Так просвердлити – це ще треба мати хист. Можна також ідентифікувати отвори як один з «каналів» для встановлення пристрою, що записує відео, а інший – аудіо», – пояснив співрозмовник Радіо Свобода з приватної компанії, яка на комерційній основі шукає «прослушку».

Чинний співробітник одного з правоохоронних органів, з яким також на умовах анонімності поспілкуватись журналісти, вважає, що два інших отвори на підлозі горища – це, ймовірно, невдалі спроби.

«Найімовірніше, «вперлись» у якусь будівельну конструкцію в стелі. Сказати точно, хто саме може бути причетний, неможливо, адже що спеціалізовані приватні компанії, що офіційні слідчі органи мають однакову методику. Але працювали професіонали, так. Ще важливий момент – слідчий взяв на експертизу часточки матеріалу, яким були «замазані» отвори на горищі. Така експертиза дасть розуміння, коли саме отвори були вкриті шаром цього матеріалу. А відтак – коли саме хтось намагався встановити пристрій негласного стеження у помешканні журналіста», – каже спеціаліст на умовах анонімності.

Засновник Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур так само погоджується з тим, що перші отвори могли бути помилковими. Або ж, на його думку, обладнання для стеження мало кілька елементів і потребувало кількох отворів.

«Чому така кількість дірок? Це може бути потрібно для кількох приладів, або для живлення обладнання. А друге – могли просто спершу потрапили не туди. Могли наскочити і на арматуру, і на електричний дріт. Також це можуть бути спеціальні способи технічного наведення для того, щоб застосовувати гнучкі технічні пристрої для подальшого проникнення. Але це вже не так важливо. Головне: це працювали щодо відомого журналіста. Для того, щоб залякати його і показати це йому: ми знаємо все про тебе і ти в нас під контролем», – констатує Валерій Кур.

Початок розслідування: що з ним не так?

Слідчо-оперативна група, яка оглянула будинок журналіста Михайла Ткача 8 серпня, заміряла діаметр та глибину отворів на горищі та у стелі квартири, однак не мала спеціального обладнання, яке б підтвердило чи спростувало можливість «прослушки» журналіста-розслідувача. Всю роботу слідчо-оперативної групи, від початку і до кінця, Радіо Свобода зафіксувало на відео. Втім, цей візит слідчих на місце подій після старту кримінального провадження наразі є першим і останнім.

Наскільки адекватною є робота слідчих Нацполіції, чому вони не мали необхідного обладнання та з якої причини вже кілька днів повноцінний огляд не проводиться? Радіо Свобода звернулося до Головного управління Нацполіції в місті Києві, але ні на письмовий, ані на усний запит відповіді наразі немає.

Між тим, фахівці та профільні експерти дали свої оцінки роботи слідчих, спираючись на відеозапис Радіо Свобода.

Приватний спеціаліст з виявлення апаратури для таємного спостереження, який погодився поговорити з Радіо Свобода на умовах анонімності, вказує на те, що без спеціального обладнання розслідувати такі випадки не можливо.

«Для того, щоб з'ясувати, треба в цей отвір вставити відеоендоскоп, так називається маленька камера, і до кінця його пройти... Такий отвір може свідчити про намагання отримати інформацію в несанкціонований спосіб. Але якщо б на місці була проведена перевірка спецтехнікою, то можна було б сказати точно. З того, що я бачив на відео з оперативно-слідчою групою – проводити (звичайний) огляд на предмет прихованих пристроїв неможливо. Ми, наприклад, багато приладів для виявлення таких випадків використовуємо», – констатує фахівець.

Павло Бєлоусов зі свого боку вважає, що поліція спізнилася з найважливішими слідчими діями.

Вони так і не обстежили на наявність пристроїв (аудіо та відеостеження) горище та квартиру

«Вони так і не обстежили на наявність пристроїв (аудіо та відеостеження) горище та квартиру. Навіть, уявімо, якби там залишалася якась «прослушка», то ті люди, які її ставили, знають, що їх розкрили. І, напевне, позабирали своє обладнання, якщо воно десь було зовні встановлене. Тобто, якби шукали ці прослуховуючі пристрої одразу після того, як виявили цю дірку, то був би шанс знайти щось», – зазначив безпековий експерт.

Загалом слідчий діяв у межах закону, а використання підручних засобів замість обладнання пояснюється не браком професіоналізму, а відсутністю необхідних ресурсів та цейтнотом, в якому працюють українські слідчі у столиці, наголошує ветеран МВС, засновник Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур, який сам багато років розслідував кримінальні злочини.

«Слідчий, як би на нього там не тиснули – це самостійна особа. Він може лише припускати, що це робилося його колегами чи якоюсь іншою службою. І те, що вони послуговуються такими простими, примітивними способами – це не їхня провина. Нинішні обсяги насильницьких, страшних злочинів, які вчиняються, такі, що у справжніх професіоналів на них не вистачає часу, сил та засобів. А цей (умовний) злочин – резонансний, але без обтяжуючих обставин. І тому вони працюють найпростішими методами, адже в них кожна секунда дорога!», – говорить Віталій Кур.

Натомість колишній високопосадовець СБУ Віктор Ягун бачить в роботі слідчих ознаки непрофесійності.

Відомий український адвокат, старший науковий співробітник Інституту держави і права НАН України Микола Сірий зі свого боку закликає прискорити розслідування.

«Таке халатне ставлення органів розслідування і поліції до цієї справи – воно викликає подив і обурення. Має бути дана чітка, аргументована відповідь: або ці сліди не відносяться до спроби прослуховування, або ж – чітка професійна відповідь, які дії вчинялися, з якою метою і яка апаратура застосовувалась. Мені здається, є підстави для того, щоб вимагати від слідчого належного виконання цих дій. Якщо слідчий відмовиться виконати клопотання з цього приводу, можна звертатися до слідчого судді», – пропонує правник.

Що далі?

Михайло Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України. Про це повідомив адвокат журналіста Анатолій Попов, який 11 серпня подав від імені журналіста скаргу до Київської міської прокуратури №10.

«Вже протягом чотирьох днів з 8 серпня, коли Михайло Ткач виявив ознаки встановлення пристрою для прослуховування – отвір у стелі квартири, – призначені слідчі так і не вжили заходів для перевірки помешкання спеціальною технікою для виявлення такого обладнання. Попри те, що журналіст «Схем» під час проведення огляду помешкання неодноразово звертав увагу слідчого у справі на необхідність такої перевірки», – зазначає адвокат Анатолій Попов у коментарі Радіо Свобода.

«Окрім цього, працівниками поліції не була забезпечена охорона приміщення (горища), в якому через таку недбалість з боку правоохоронців вже могли бути і знищені докази, у тому числі сліди від спроб встановити чи вилучити обладнання для негласного запису», – говорить Анатолій Попов.

За словами адвоката, слідчий – начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві, старший лейтенант поліції Сергій Хоморецький обіцяв, що спецогляд проведуть ввечері 8 серпня. Згодом перевірку перенесли на наступний день, втім, 9 серпня слідчий у справі повідомив, що у структурі Міністерства внутрішніх справ немає потрібного обладнання, тому «вирішується питання про залучення Служби безпеки України».

Тим часом без зволікань розслідувати справу про ймовірне стеження за журналістом закликає українська медіаспільнота.