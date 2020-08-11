Журналіст Ткач поскаржився в прокуратуру на бездіяльність поліції через можливе прослуховування його квартири

Журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України, які розпочали кримінальне провадження після того, як 8 серпня журналіст повідомив про ознаки встановлення пристрою для прослуховування у своєму помешканні. Про це повідомив адвокат журналіста Анатолій Попов, який 11 серпня подав від імені журналіста скаргу до Київської міської прокуратури №10.

«Вже протягом чотирьох днів з 8 серпня, коли Михайло Ткач виявив ознаки встановлення пристрою для прослуховування – отвір у стелі квартири – призначені слідчі так і не вжили заходів для перевірки помешкання спеціальною технікою для виявлення такого обладнання. Попри те, що журналіст «Схем» під час проведення огляду помешкання неодноразово звертав увагу слідчого у справі на необхідність такої перевірки», – зазначає адвокат Попов у коментарі Радіо Свобода.

«Окрім цього, працівниками поліції не була забезпечена охорона приміщення (горища), в якому через таку недбалість з боку правоохоронців вже могли бути і знищені докази, у тому числі сліди від спроб встановити чи вилучити обладнання для негласного запису», – зазначив Анатолій Попов.

За словами адвоката, слідчий – начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві, старший лейтенант поліції Сергій Хоморецький обіцяв, що спецогляд проведуть ввечері 8 серпня. Згодом перевірку перенесли на наступний день, втім 9 серпня слідчий у справі повідомив, що у структурі Міністерства внутрішніх справ немає потрібного обладнання, тому «вирішується питання про залучення Служби безпеки України».

10 серпня слідчий перестав виходити на зв’язок, повідомив адвокат Михайла Ткача.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача, який зранку 8 серпня повідомив, що виявив вдома ознаки встановлення пристрою для прослуховування.

У поліції зазначили, що провели огляд місця події та опитали заявника – і що під час перевірки у квартирі виявили пошкодження на стелі.

Спершу правоохоронці заявили, що після проведеного огляду у квартирі і на даху «жодних технічних засобів там не виявили». Згодом у Нацполіції повідомили, що запланували проведення повторного огляду і судових експертиз, «аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій».

8 серпня до будинку в Києві, де розташована квартира журналіста Михайла Ткача, приїжджали по черзі дві оперативно-слідчі групи. Спочатку поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, яке розташоване над квартирою журналіста, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву та поїхали. Вдруге експерти Нацполіції прибули також без спеціальної техніки, яка виявляє приховані засоби прослуховування.

Ввечері 8 серпня поліцейські «опечатали» виходи на горище з різних під’їздів будинку та залишили місце події. Після загального огляду приміщень поліцейські скотчем наклеїли папір зі словами «опечатано» на виходи на горище з різних під’їздів будинку – і поїхали.

Журналісти низки видань і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір» 8 серпня оприлюднили відкриту заяву, в якій відзначили, що «схвильовані втручанням у роботу свого колеги журналіста-розслідувача програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача» та виступили з вимогою розслідувати ймовірне прослуховування його оселі.